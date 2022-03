Lech Poznań – Raków Częstochowa 🇵🇱 Typy, kursy (6.03.2022)

W niedzielne popo艂udnie czeka nas bardzo istotne w kontek艣cie ko艅cowych rozstrzygni臋膰 spotkanie PKO BP Ekstraklasy. Lech Pozna艅 podejmie na w艂asnym stadionie Rak贸w Cz臋stochowa.聽

Lech Pozna艅 – Rak贸w Cz臋stochowa zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Jeszcze do niedawna Lech zdawa艂 si臋 pewnie zmierza膰 po tytu艂 mistrza Polski. Pora偶ka z Lechi膮 Gda艅sk i remis z Cracovi膮 sprawi艂y jednak, 偶e sytuacja “Kolejorza” nieco si臋 skomplikowa艂a. Je艣li poznaniacy nie zdo艂aj膮 w niedziel臋 triumfowa膰 nad Rakowem, to ponownie znajd膮 si臋 na pozycji wicelidera, bowiem g艂贸wny rywal Lecha – Pogo艅 Szczecin spisuje si臋 w ostatnim czasie doskonale.

Wygl膮da wi臋c na to, 偶e podopieczni Macieja Skor偶y mog膮 by膰 w niedziel臋 wyj膮tkowo zdeterminowani. Rak贸w jednak na pewno tanio sk贸ry nie sprzeda, bowiem pi艂karze z Cz臋stochowy nadal nie maj膮 na swoim koncie 偶adnej pora偶ki w rundzie wiosennej. Pi艂karze Marka Papszuna wgrali cztery spotkania i tylko jedno zremisowali. Wszystko to sprawia, 偶e nale偶y zacz膮膰 bra膰 ich pod uwag臋 jako powa偶nego kandydata do mistrzostwa Polski.

Lech Pozna艅 – Rak贸w Cz臋stochowa nasze typy

Przed nami zaci臋te spotkanie i remis wydaje si臋 w tym przypadku bardzo prawdopodobnym scenariuszem.

Nasze typy Remis 3.40 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.87 Zagraj

Lech Pozna艅 – Rak贸w Cz臋stochowa kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Lecha, kurs: 1.99

remis, kurs: 3.40

wygrana Rakowa, kurs: 3.85

Lech Pozna艅 – Rak贸w Cz臋stochowa fakty meczowe

Rak贸w pozostaje niepokonany w rundzie wiosennej

Lech wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich ligowych spotka艅

W 偶adnym z pi臋ciu ostatnich spotka艅 Rakowa nie pad艂y wi臋cej ni偶 dwie bramki

Lech Pozna艅 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

G贸rnik Zabrze – Lech Pozna艅 0:2

Pogo艅 Szczecin – Lech Pozna艅 0:3

Lechia Gda艅sk – Lech Pozna艅 1:0

Lech Pozna艅 – Bruk-Bet 5:0

Cracovia – Lech Pozna艅 3:3

Rak贸w Cz臋stochowa – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arka Gdynia – Rak贸w 0:2

Rak贸w – Wis艂a P艂ock 2:0

G贸rnik Zabrze – Rak贸w 1:1

Radomiak – Rak贸w 0:1

Rak贸w – Wis艂a Krak贸w 2:0

