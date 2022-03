Reakcja piłkarskiego świata na rosyjską agresję. Podsumowanie wydarzeń minionego tygodnia

Wydaje się, że cały sportowy świat nieco otrząsnął się już z szoku po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chociaż pierwsze komunikaty napływające z europejskich i światowych federacji były dość chaotyczne i asekuracyjne, to w minionym tygodniu zdecydowano się już podjąć konkretne kroki i nałożyć na rosyjski oraz białoruski sport sankcje. Nie inaczej było w przypadku piłki nożnej, gdzie w końcu doczekaliśmy się decyzji dotyczącej wykluczenia rosyjskich drużyn z międzynarodowych rozgrywek. Co jeszcze wydarzyło się w tym tygodniu?

W niedzielny wieczór niemal cały piłkarki świat rozprawiał na temat opieszałych, asekuracyjnych, kompromitujących decyzji FIFA i UEFA. Wydaje się, że nacisk PZPN oraz innych europejskich związków na światową i europejską federację piłkarską podziałał i w poniedziałek podjęto decyzję o wykluczeniu rosyjskich drużyn, w tym rosyjskiej reprezentacji z rozgrywek pod egidą FIFA i UEFA.

Poniedziałek (28.02)

Świat komentuje decyzję FIFA, a głos zabiera również Zbigniew Boniek. Chodzi o postanowienia z tygodnia, w którym rozpoczęła się agresja na terytorium Ukrainy, mówiące że Rosyjska kadra może nadal rozgrywać swoje mecze, ale tylko na neutralnym terenie, a podczas spotkań nie może być eksponowana rosyjska flaga, ani odgrywany rosyjski hymn. Ponadto reprezentacja Rosji miała od teraz grać pod szyldem “Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej”.

Pod wpływem nacisków PZPN oraz innych związków, które poszły w ślady polskiej federacji, FIFA i UEFA podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu rosyjskich drużyn w międzynarodowych rozgrywkach. Polska strona jasno i klarownie przedstawiła swoje stanowisko dotyczące zbliżającego się meczu barażowego, a do protestu przyłączyły z czasem między innymi federacja szwedzka, czeska czy angielska.

Wtorek (1.03)

Szkoleniowiec rosyjskiej kadry Walerij Karpin mówi o odebranych jego piłkarzom marzeniach. – Słowa nie opiszą tego, jak bardzo jesteśmy rozczarowani. Naszą nadzieją było, że to gra na boisku wyłoni wygranego. Przykro mi z powodu moich piłkarzy. Marzyli o grze na mistrzostwach świata i ich marzenia przepadły – mogliśmy przeczytać na oficjalnym profilu rosyjskiej federacji.

Działania FIFA i UEFA ocenił dla FutbolNews dziennikarz TVP Sport – Maciej Iwański. – FIFA popełniła ogromny błąd proponując mecze barażowe z reprezentacją Rosji pod inną nazwą bez flagi oraz hymnu. Dla wielu ta federacja się skompromitowała i przychyliłbym się nawet do tych najbardziej radykalnych opinii. Czas do podjęcia odpowiedniej decyzji był bardzo długi i rozumiejąc argumenty o apolityczności tej organizacji, to trzeba stwierdzić, że ludzie zarządzający światowym futbolem wydają się być trochę odklejeni od rzeczywistości – ocenił

Środa (2.03)

Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA) również zdecydowało się wykluczyć rosyjskie drużyny. ECA poparła decyzję FIFA i UEFA o zawieszeniu rosyjskiej reprezentacji oraz klubów, a także zdecydowała o wykluczeniu ze swojego grona siedem rosyjskich klubów:

Spartak

CSKA

Lokomtiw

Zenit St. Petersburg

Rubin Kazań

FK Rostów

FK Krasnodar

Ukraiński piłkarz Oleksandr Zubkow odmówił gry dla Ferencvarosu, dopóki szkoleniowcem klubu pozostanie Stanisław Czerczesow. Rosyjski trener nie wyraził głośno swojej opinii na temat inwazji na Ukrainę, co tłumaczyć może fakt, ze Czerczesow od dawna pozostaje w dobrych relacjach z Władimirem Putinem.

Grzegorz Krychowiak chce opuścić Krasnodar. Wcześniej z rosyjskiego klubu odszedł także Daniel Farke, a także cały jego sztab. Sam Krychowiak nie wyraził głośno swojej opinii na temat rosyjskiej inwazji, ale podobnie jak wielu innych zagranicznych piłkarzy nie wyobraża sobie kontynuować kariery w lidze rosyjskiej.

Były prezes PZPN Michał Listkiewicz krytykuje w rozmowie z FutbolNews opieszałość FIFA i UEFA w podejmowaniu konkretnych kroków. Listkiewicz docenia za to decyzje Polskiego Związku Piłki Nożnej. – Były idealnie trafione i powiedziałbym nawet, że zasługują na wielkie uznanie. Jako pierwsi w Europie stwierdziliśmy, że nie będziemy grać z Rosją w żadnych okolicznościach. Dopiero potem inne federacje podjęły podobne decyzje. PZPN zachował się wzorcowo w całej tej sytuacji – komentuje.

Czwartek (3.03)

UEFA zdecydowała o nałożeniu sankcji na cały białoruską federację. Pomimo że reżim Łukaszenki aktywnie wspiera poczynania Władimira Putina, kary nałożone na białoruski futbol nie były aż tak surowe, jak w przypadku rosyjskiego. Białoruskie drużyny mają bowiem od tej pory rozgrywać swoje mecze na neutralnym terenie, a spotkania mają odbywać się bez udziału publiczności.

Polska dostanie wolny los w półfinałach baraży? Wszystko na to wskazuje – informuje The Guardian. Początkowo rozwiązanie to wydawało się mało prawdopodobne i spodziewano się, że FIFA i UEFA niebawem wskażą nowego rywala naszej reprezentacji. Media zgodnie informują jednak, że uznano, iż najlepszym wyjściem będzie przyznanie Polsce miejsca w finale baraży.

Polskie kluby piłkarskie wspierają Ukrainę. Miniona kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy odbyła się pod hasłem “Solidarni z Ukrainą” oraz “Nigdy więcej wojny”. Dodatkowo, spora część akademii piłkarskich w swoich miastach zaproponowała darmowe treningi dla dzieci z Ukrainy. Jedną z nich jest chociażby Stal Rzeszów, jedna z największych akademii na Podkarpaciu.

Piątek (4.03)

Zbigniew Boniek zagłosował przeciw wykluczeniu białoruskich drużyn z rozgrywek międzynarodowych. – Głosowałem tak samo, jak głosowali wszyscy przedstawiciele Komitetu Wykonawczego, łącznie z prezesem federacji ukraińskiej i angielskiej. Oni też tak głosowali. W głosowaniu nie brał udziału przedstawiciel Rosji, który zawiesił swoją działalność. Osiemnastu członków komitetu zagłosowało jednomyślnie. Jednak to nie jest sankcja ostateczna, bo jak będą eskalacje działań, to pojawią się kolejne sankcje – przyznał Boniek.

Jak na wojnę na Ukrainie reagował Zbigniew Boniek oraz czy od samego początku był zwolennikiem sankcji wobec rosyjskiego futboli? Postanowiliśmy to sprawdzić. Jeszcze 23 lutego były prezes PZPN, a obecnie wiceprzewodniczący UEFA pisał: – Nie ma dla naszej reprezentacji bardziej bezpiecznego miejsca do rozegrania meczu niż Moskwa. Cztery dni później zmienił zdanie i wystosował oświadczenie, w którym czytamy: – Do czasu zakończenia wojny trudno sobie wyobrazić uczestnictwo drużyn rosyjskich w międzynarodowych wydarzeniach sportowych.

Sprawdziliśmy również jak europejskie kluby zareagowały na rosyjską agresję. Jednym z pierwszych piłkarzy, który wyraził sprzeciw wobec działań Władimira Putina był Fiodor Smołow. Rosyjski napastnik Dynama Moskwa napisał w social mediach “Nie dla wojny”.

Roman Abramowicz decyduje się sprzedać Chelsea, a kontrowersyjny głos w całej sprawie zabiera współwłaścicielka Newcastle. – Zawsze będą pojawiały się problemy geopolityczne. Jest mi przykro, że komuś zostanie zabrany klub ze względu na relacje, jakie może mieć z inną osobą – stwierdziła Amanda Staveley w rozmowie z BBC. – Nie sądzę, żeby było to do końca sprawiedliwe, jeśli mam być szczera. Ale musimy odpowiadać za swoje relacje – skwitowała.