Raków wygrywa w Poznaniu. Zmiana lidera tabeli Ekstraklasy!

W niedzielnym hicie kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Lecha Poznań 1:0. Po takim rezultacie sytuacja w czołówce tabeli zrobiła się jeszcze bardziej ciasna, a na sam szczyt wskoczyła Pogoń Szczecin.

Ivi López dał zwycięstwo

Pierwsza połowa meczu przy Bułgarskiej nie zachwyciła. Po zmianie stron lepiej wyglądał Raków Częstochowa, który udowodnił to w 50. minucie. Wówczas dośrodkowanie z prawej strony na pole karne posłał Fran Tudor, a akcję doskonałym strzałem głową zamknął Ivi López. Lech próbował odpowiedzieć, ale ostatecznie jednobramkowe prowadzenie podopiecznych Marka Papszuna utrzymało się do ostatniego gwizdka sędziego Sylwestrzaka.

.@Rakow1921 z prowadzeniem w Poznaniu! ⚽️ Jeśli taki wynik utrzyma się do końca, to walka o mistrzostwo nabierze jeszcze większych rumieńców! 😮🙉

Zmiana lidera

Wobec piątkowej wygranej Pogoni Szczecin nad Radomiakiem oraz opisanego wyżej zwycięstwa Rakowa w Poznaniu, to ponownie Portowcy znaleźli się na szczycie tabeli. Z kolei zespół Marka Papszuna ma tyle samo punktów, co Kolejorz, ale wyprzedza go lepszym bilansem bezpośrednich spotkań (w Częstochowie padł wynik 2:2 – przyp. red.).

1. Pogoń Szczecin 49 punktów

2. Raków Częstochowa 48 punktów

3. Lech Poznań 48 punktów

Całą trójkę w ligowej hierarchii rozdziela jedynie punkt i walka o mistrzowski tytuł zapowiada się fascynująco. Za tydzień Pogoń i Lech wybiorą się do Krakowa, by zagrać odpowiednio z Cracovią oraz Wisłą; tymczasem Raków w następny poniedziałek podejmować będzie Stal Mielec.