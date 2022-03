Krzysztof Piątek z trzecim golem we włoskiej Serie A

W niedzielne popołudnie po raz kolejny na boiska Serie A w barwach Fiorentiny wybiegł Krzysztof Piątek. Polski napastnik po raz trzeci w lidze włoskiej wpisał się na listę strzelców.

W zimowym okienku transferowym Krzysztof Piątek został wypożyczony z Herthy Berlin do Fiorentiny. O tym, że 26-letni napastnik doskonale odnajduje się w Italii świadczą jego kolejne występy. Wczorajsze trafienie Polaka było już trzecim w Serie A, a przypomnijmy, że do tego Piątek dorzucił tyle samo trafień w Coppa Italia.

Remis Fiorentiny z Hellasem

Fiorentina w niedzielę zremisowała z Hellasem 1:1. Gospodarze otworzyli wynik w 10. minucie, kiedy piłkę na prawą stronę dostał Jonathan Ikone. 23-letni Francuz chciał kończyć swoją akcję zejściem do środka i oddaniem strzału, ale ten został zablokowany i piłka trafiła do Piątka. Polski napastnik znajdując się na siódmym metrze od bramki rywala zdołał szybko obrócić się z futbolówką i oddać strzał nie do wyjęcia dla bramkarza!

🇵🇱 KRZYSZTOF PIĄTEK TRAFIA DO SIATKI! ⚽️🔥 Wystarczyło 10' i jesteśmy świadkami kolejnego gola Polaka na boiskach Serie A! 👏😍 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/rmCW97zfUn — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 6, 2022

Ostatecznie Viola tylko zremisowała, bowiem przyjezdnym remis zagwarantował gol Gianluci Caprariego. Dla Krzysztofa Piątka – licząc rozgrywki w lidze oraz w pucharze – było to dziewiąte spotkanie w barwach zespołu z Florencji.