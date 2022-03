ŁKS zmienia trenera! Marcin Pogorzała dokończy sezon

Wystarczyły dwa weekendy wiosennych zmagań w I lidze i już zaczęły się trenerskie zmiany. ŁKS jako pierwszy poinformował o roszadach na tym stanowisku. Kibu Vicuna traci pracę, a jego miejsce zajmie Marcin Pogorzała. To drugie podejście tego trenera do pracy w roli “strażaka”.

Kibu Vicuna przyszedł do klubu z Alei Unii Lubelskiej latem ubiegłego roku. Po 22. kolejkach ŁKS zajmuje 9. miejsce w tabeli I lidzie z bilansem 8-7-6. Obecnie łodzianie mają 31pkt i zaległe spotkanie, a ich strata do strefy barażowej to trzy punkty. Wiosnę rozpoczęli od dwóch remisów. Najpierw 1:1 w Jastrzębiu, a teraz 0:0 przed własną publicznością z Koroną Kielce. Warto dodać, że ŁKS był jedynym pierwszoligowcem, który nie dokonał transferu przychodzącego zimą. Jedyne ruchy to odejścia: Mikkela Rygaarda i Jana Sobocińskiego.

– W sztabie trenera Marcina Pogorzały, który prowadził już piłkarzy ŁKS-u w roli pierwszego trenera w końcówce poprzedniego sezonu (2 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka), znajdą się Paweł Drechsler (II trener), Jacek Janowski (trener bramkarzy) oraz Michał Lewandowski (trener przygotowania fizycznego) – czytamy na stronie klubu. Mowa oczywiście o końcówce ubiegłego sezonu, gdy Marcin Pogorzała prowadził łodzian w decydujących spotkaniach o awans do Ekstraklasy. Przypomnijmy, że ŁKS przegrał finał baraży u siebie z Górnikiem Łęczna.