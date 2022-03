Pavol Stano nowym trenerem Wisły Płock

Niedługo trwało “bezkrólewie” na ławce trenerskiej płockiego klubu. W ubiegłym tygodniu zwolniony został Maciej Bartoszek. Dzisiaj Wisła Płock ogłosiła, że ich nowym szkoleniowcem został Pavol Stano. Dla Słowaka powrót do Polski i pierwsza samodzielna praca trenerska w naszej lidze.

– Staňo do naszego klubu przychodzi wraz ze swoim dotychczasowym asystentem, czyli Norbertem Guľą. Obaj związali się z nami umowami ważnymi co najmniej do 30 czerwca 2024 roku. Ponadto informujemy, że w sztabie szkoleniowym Wisły Płock nie zajdą inne zmiany i wszyscy pracownicy pozostają na swoich stanowiskach – czytamy na stronie klubu.

Pavol Stano podpisał kontrakt do końca sezonu 2023/2024. To oznacza, że w Płocku dokończy obecny sezon, a później czekają go dwa kolejne. W Polsce jego nazwisko głównie kojarzy się z występami w naszej Ekstraklasie. Korona Kielce, Jagiellonia Białystok, Polonia Bytom, Podbeskidzie Bielsko-Biała i Bruk-Bet Termalica Nieciecza to całe dossier słowackiego obrońcy. Warto dodać, że w tym ostatnim klubie pracował także jako asystent Jacka Zielińskiego.

Pavol Stano ma za sobą pracę w roli pierwszego trenera przez niemal dwa lata. 2 stycznia 2020 roku objął pierwszy zespół MSK Żilina. W tym czasie zdążył zdobyć dwa medale w lidze słowackiej – srebrny i brązowy. Dodatkowo miał swój udział w wypromowaniu dwóch polskich piłkarzy. To u niego rozwinęli się Jakub Kiwior i Dawid Kurminowski. Pierwszy potem trafił do włoskiej Spezii, a drugi do duńskiego Aarhus.