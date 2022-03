Przełamanie Łukasza Teodorczyka. Polak czekał na tego gola od trzech lat

Łukasz Teodorczyk przełamał się i po raz pierwszy od przeszło trzech lat wpisał się na listę strzelców w meczu ligowym. Polak dołożył tym samym swoją cegiełkę do zwycięstwa Vicenzy, do której dołączył na początku tego roku.

Aż trudno uwierzyć, że Łukasz Teodorczyk, który niemal seryjnie trafiał do siatki w barwach Lecha Poznań, Dynama Kijów i Anderlechtu od ponad trzech lat nie potrafił wpisać się na listę strzelców w oficjalnym meczu ligowym. W drodze do grającej na poziomie Serie B Vicenzy Polak zaliczył jeszcze nieudany epizod w Udinese, gdzie w lutym 2019 roku zdobył swojego ostatniego gola w lidze.

Przełamanie

Łukasz Teodorczyk nie zaliczył również najbardziej udanego wejścia do Vicenzy, bowiem w swoim debiucie w drugoligowym klubie polski napastnik zmarnował rzut karny. Czarna seria Teodorczyka mogła zostać przerwana już wówczas, jednak okazało się, że na przełamanie Polak musi jeszcze trochę poczekać.

Teodorczyk rozpoczął spotkanie w podstawowym składzie Vicenzy i do protokołu wpisał się już w 9. minucie, kiedy arbiter upomniał go żółtą kartką. W 45. minucie Polak zdobył bramkę na 3:0 i jego drużyna schodziła do szatni z trzybramkową przewagą. Ostatecznie Vicenza pokonała Ternanę Calcio 3:1.