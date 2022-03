Tomasz Kędziora wróci do Lecha?

Nadzwyczajne sytuacje tworzą nadzwyczajne okazje. Taką jest obecna wojna na Ukrainie, wywołana rosyjską inwazją. Tomasz Kędziora, piłkarz Dynama Kijów, musiał opuścić kraj i pozostał chwilowo bezrobotny. Obecne regulacje kontraktowe dają możliwość zatrudnienia go w innym państwie. Czy obrońca trafi do Lecha Poznań? Są na to szansę.

Sprawa miałaby dotyczyć oczywiście końcówki sezonu. Jak już pisaliśmy dzisiaj, zapadły decyzje dotyczące kontraktów zawodników zagranicznych grających w Rosji i na Ukrainie. Ich umowy są dzisiaj zawieszone. To oznacza, że mogą podpisać kontrakt z dowolnym klubem. Ten będzie jednak obowiązywać jedynie do 30 czerwca.

Tomasz Kędziora wrócił do Polski i czeka na rozstrzygnięcie spraw. Powrót na Ukrainę dzisiaj jest kompletnie niemożliwy i bezcelowy. Tutaj pojawia się możliwość ponownych występów w barwach Kolejorza. Jak informuje Dawid Dobrasz z Głosu Wielkopolskiego, reprezentant Polski dzisiaj rozpocznie treningi z poznańskim klubem. To już było wcześniej ustalone, jeszcze przed decyzją władz futbolu.

Według poznańskiego dziennikarza Tomasz Kędziora lada moment podpisze umowę z Lechem Poznań. W ten sposób trzeci zespół Ekstraklasy dostanie solidne wzmocnienie na końcówkę sezonu. Dla obrońcy to także korzystna sytuacja. Kędziora będzie mógł regularnie grać i nie straci pół roku przez obecną sytuacje w jego dotychczasowym miejscu zamieszkania.