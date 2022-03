Górnik Łęczna – Legia 🇵🇱 Typy, kursy (11.03.2022)

Bardzo wa偶ny mecz w kontek艣cie utrzymania. Przed chwil膮 obie ekipy zmierzy艂y si臋 w Pucharze Polski. Tam lepsza by艂a Legia. Teraz jednak to G贸rnik 艁臋czna b臋dzie gospodarzem. Kto wygra spotkanie o 6pkt?

G贸rnik 艁臋czna – Legia zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

Nikt nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e to kolejny mecz o 偶ycie dla jednych i drugich. Przed chwil膮 G贸rnik 艁臋czna by艂 nad kresk膮, a Legia pod ni膮. Teraz zamiana. Jednak dziel膮 ich trzy miejsca, a tylko jeden punkt. Tutaj walka nadal b臋dzie trwa膰 i jeszcze daleka droga dla obu ekip, by by膰 bezpiecznym utrzymania w tym sezonie. Przed tygodniem G贸rnik 艁臋czna przegra艂 ju偶 mecz z dru偶yn膮 z Mazowsza. Mowa o ligowym starciu z Wis艂膮 P艂ock 1:3. Wtedy o艣mieszy艂 si臋 Rafa艂 Wolski, a odby艂o si臋 to kilka dni po pora偶ce z Legi膮 w Pucharze Polski. W tym sezonie zreszt膮 ju偶 legioni艣ci dwukrotnie ograli 艂臋cznian. Czy do trzech razy sztuka?

To si臋 oka偶e. W ko艅cu ekipa Aleksandara Vukovicia to trzeci najlepszy zesp贸艂 w tym roku w lidze. Pi臋膰 mecz贸w i 10pkt. Stracili punkty z Termalik膮 i Wart膮, a wi臋c ekipami zaanga偶owanymi w walk臋 o utrzymanie. Pokonali jednak Wis艂臋, 艢l膮ska czy Zag艂臋bie. To pokazuje, 偶e do tej pory terminarz im zdecydowanie sprzyja艂. W ko艅cu najwy偶ej sklasyfikowany ich rywal by艂 na 12. miejscu. Na trudniejsze spotkania przyjdzie czas, ale Legia zrobi艂a ju偶 sporo punkt贸w i niemal tyle, ile przez ca艂膮 jesie艅. Du偶a w tym zas艂uga Josue, kt贸ry niemal w ka偶dym meczu strzela lub asystuje. To dzisiaj zdecydowanie najwi臋ksza warto艣膰 warszawskiego zespo艂u.

G贸rnik 艁臋czna – Legia kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

G贸rnik wygra, kurs: 4,20

Legia wygra, kurs: 1,97

Remis, kurs: 3,25

G贸rnik 艁臋czna – Legia nasze typy

Dla jednych i drugich nie b臋dzie to 艂atwe spotkanie. Faworytem go艣cie, ale gospodarze u siebie potrafili ju偶 zatrzyma膰 znacznie mocniejsze dru偶yny w tym sezonie.

G贸rnik 艁臋czna – Legia fakty meczowe

Spotkanie 16. z 13. dru偶yn膮 tabeli Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli punkt: 24 do 25 na korzy艣膰 go艣ci

G贸rnik 艁臋czna w trzech ostatnich domowych meczach zdoby艂 7pkt – 2 wygrane i 1 remis

Zielono-czarni przegrali tydzie艅 temu pierwszy mecz, po siedmiu spotkaniach bez pora偶ki w lidze

Legia wiosn膮 ma bilans 3-1-1 w lidze i to czo艂owa ekipa ligi

W tym sezonie warszawianie wygrali dwa mecze z 艂臋cznianami. 3:1 w lidze i 2:0 w pucharze. Oba odby艂y si臋 w Warszawie

