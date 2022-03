Skra – Sandecja 🇵🇱 Typy, kursy (11.03.2022)

Mecz dw贸ch ekip, kt贸re albo mia艂y, albo nadal maj膮 k艂opoty stadionowe. Skra Cz臋stochowa nadal “bezdomna” i swoje mecze b臋dzie rozgrywa膰 w Sosnowcu. Sandecja ma ju偶 za sob膮 ten problem. Pi艂karsko to “s膮czersi” powinni by膰 faworytem tej potyczki w pi膮tkowy wiecz贸r.

Skra – Sandecja zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Spotkanie dru偶yn, kt贸re jeszcze nie wygra艂y w tym roku. Skra rozpocz臋艂a od mecz贸w z Miedzi膮 i Podbeskidziem. Lekko nie by艂o, bowiem to dru偶yny z czuba tabeli, zw艂aszcza Mied藕. Dodatkowo nadal Skra mierzy si臋 z k艂opotami “mieszkaniowymi”. Swoje mecze musi rozgrywa膰 poza Cz臋stochow膮. Teraz jednak nie b臋d膮 gospodarzem, w domu rywala. Mecz w Sosnowcu to jaka艣 namiastka normalno艣ci, chocia偶 do niej jeszcze daleko. Cz臋stochowianie skazywani na spadek nadal w dobrej sytuacji, wszak maj膮 a偶 11pkt przewagi nad stref膮 spadkow膮. Nadal musz膮 stawia膰 jednak na g艂贸wny atut – obron臋. Ofensywa to ich pi臋ta achillesowa i najgorszy atak w lidze – ledwie 14 trafie艅.

Sanecja Nowy S膮cz na 贸smym miejscu i tylko dwa punkty straty do strefy bara偶owej. S膮czersi tak偶e maj膮 swoje k艂opoty. Wiosn膮 b臋d膮 gra膰 u siebie, ale przy pustych trybunach. Nie jest to u艂atwienie, ale przynajmniej mogli ju偶 na pe艂ny okres wr贸ci膰 do domu. Na pocz膮tek dwa mecze bez wygranej. Najpierw 1:1 z GKS-em Katowice u siebie, a potem 2:3 z innym GKS-em – Tychy. Drugi mecz mia艂 szalony przebieg. Po sze艣ciu minutach 0:2, potem dwa karne i remis. Ostatecznie samob贸j Svetoslava Dikova i pora偶ka 2:3. Dla bu艂garskiego napastnika to by艂 pierwszy gol, odk膮d trafi艂 do Sandecji. K艂opot w tym, 偶e do w艂asnej bramki…

Skra – Sandecja kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Skra wygra, kurs: 2,70

Sandecja wygra, kurs: 2,60

Remis, kurs: 3,20

Skra – Sandecja nasze typy

Typujemy raczej mecz bez wielu fajerwerk贸w. Remis do przerwy i ma艂a liczba goli na koniec.

Skra – Sandecja fakty meczowe

Spotkanie 12. z 8. dru偶yn膮 w tabeli. Obie ekipy dzieli 4pkt: 28 do 32 na korzy艣膰 go艣ci

Skra Cz臋stochowa domowe mecze rozgrywa w Sosnowcu

Beniaminek I ligi to najgorszy atak ligi – 14 strzelonych goli. Jednocze艣nie cz臋stochowianie maj膮 mocn膮 obron臋 – 22 bramki

Jedni i drudzy jeszcze bez zwyci臋stwa w tym roku – zdobyli po punkcie

Jesieni膮 lepsza by艂a Skra, kt贸ra wygra艂a w Nowym S膮czu 1:0

G贸rnik 艁臋czna – Legia (pi膮tek, 20:30)