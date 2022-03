Warta – Górnik Zabrze 🇵🇱 Typy, kursy (12.03.2022)

Faworytem tej potyczki oczywi艣cie G贸rnik Zabrze. Jednak Warta Pozna艅 nadal walczy o utrzymanie i musi punktowa膰. To sprawia, 偶e mo偶emy oczekiwa膰 za偶artej rywalizacji o komplet punkt贸w. Kto z niej wyjdzie zwyci臋sko?

Warta – G贸rnik Zabrze zapowied藕 (sobota, 15:00)

Zabrzanie na sz贸stym miejscu, ale strata do czwartej Lechii to tylko cztery oczka. Niewiele, a trzeba pami臋ta膰, 偶e nadal maj膮 szans臋 na europejskie puchary. Stanie si臋 tak oczywi艣cie, je艣li zajm膮 czwarte miejsce, a Puchar Polski pojedzie do Poznania lub Cz臋stochowy. Najpierw jednak trzeba zadba膰 samemu o punkty ligowe. Przed tygodniem efektowny triumf nad Cracovi膮 a偶 3:0. Stempel na zwyci臋stwie postawi艂 Lukas Podolski, bomb膮 z 20. metr贸w. Warto doda膰, 偶e dobre zawody rozegra艂 wtedy tak偶e Bartosz Nowak.

Warta Pozna艅 udanie wesz艂a w rund臋, ale ostatnie dwa mecze mog艂y przynie艣膰 niedosyt. D艂ugo grali w przewadze i tylko zremisowali w Bia艂ymstoku. W Niecieczy pora偶ka z dru偶yn膮, z kt贸r膮 b臋d膮 rywalizowa膰 o utrzymanie. Kr贸tko m贸wi膮c trzeba nawi膮za膰 do najlepszego meczu tej rundy, czyli starcia z Radomiakiem, kt贸re wygrali a偶 3:1. Szkopu艂 w tym, 偶e ekipa z Poznania w tym sezonie jest najs艂abszym zespo艂em u siebie. Oczywi艣cie, o ile gr臋 w Grodzisku mo偶na uzna膰 za wyst臋py u siebie…

Warta – G贸rnik Zabrze kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Warta wygra, kurs: 2,90

G贸rnik wygra, kurs: 2,60

Remis, kurs: 3,10

Warta – G贸rnik Zabrze nasze typy

Idziemy w kierunku go艣ci, kt贸rzy takich mecz贸w nie mog膮 przegrywa膰. W przypadku remisu otrzymujemy zwrot. Wierzymy tak偶e, 偶e Lukas Podolski i sp贸艂ka co艣 ustrzel膮.

Nasze typy G贸rnik (bez remisu) 1,80 Zagraj

Zagraj G贸rnik strzeli 1,40 Zagraj

Warta – G贸rnik Zabrze fakty meczowe

Spotkanie 15. z 6. dru偶yn膮 tabeli Ekstraklasy. R贸偶nica pomi臋dzy tymi ekipami to 12pkt: 24 do 36 na korzy艣膰 go艣ci

G贸rnik Zabrze w tym roku rozegra艂 dwa wyjazdowe mecze i zgarn膮艂 w nich 4pkt

Warta podobnie punktuje u siebie – remis z G贸rnikiem 艁臋czna i wygrana z Radomiakiem

W pierwszym meczu tych ekip by艂o 1:0 dla zabrzan

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Piast – Lechia (sobota, 17:30)