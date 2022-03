Piast – Lechia 🇵🇱 Typy, kursy (12.03.2022)

Mecz dw贸ch dru偶yn, kt贸re jeszcze nie wygra艂y na terenach, na kt贸rych przyjdzie im rywalizowa膰 w sobotnie popo艂udnie. Piast u siebie, za艣 Lechia na wyje藕dzie. Mowa oczywi艣cie o uj臋ciu roku 2022. Czy komu艣 uda si臋 prze艂ama膰 seri臋?

Piast – Lechia zapowied藕 (sobota, 17:30)

Runda dla gliwiczan nie rozpocz臋艂a si臋 najlepiej. Pora偶ka z Pogoni膮 i odpadni臋cie z Pucharu Polski. Jednak od tamtej pory jest znacznie lepiej. Jako pierwsi wygrali w P艂ocku, pokonali 艢l膮sk Wroc艂aw na wyje藕dzie, a ostatnio tak偶e dwa remisy bezbramkowe – G贸rnik Zabrze i Zag艂臋bie. Wyniki id膮 do przodu i Piast te偶 zmierza w stron臋 czo艂贸wki. Trudno m贸wi膰 o zaatakowaniu obecnego miejsca Lechii, kt贸re mo偶e da膰 europejskie puchary. Niemniej jednak wszyscy krytycy Waldemara Fornalika nie maj膮 teraz w swoich r臋kach zbyt wielkiego or臋偶a.

Lechia Gda艅sk to typowa ekipa w艂asnego boiska. U siebie w tym roku 7pkt i pokonanie m.in. Lecha Pozna艅. Na wyjazdach jednak dwie pora偶ki do zera. Zreszt膮 to ju偶 przed艂u偶enie serii. Cztery kolejne pora偶ki – w tym trzy do zera – i 艂膮cznie pi臋膰 mecz贸w bez wygranej. Fatalnie to wygl膮da i warto by艂oby zastopowa膰 w ko艅cu t臋 seri臋. Czy to im si臋 uda? To si臋 oka偶e w Gliwicach. Z pewno艣ci膮 jednak forma gda艅szczan jest bardzo nier贸wna.

Piast – Lechia kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Piast wygra, kurs: 2,40

Warta wygra, kurs: 3,10

Remis, kurs: 3,20

Piast – Lechia nasze typy

Raczej nie nastawiamy si臋 na fajerwerki tego popo艂udnia w Gliwicach. Spokojne 1:1? To by pasowa艂o do scenariusza.

Nasze typy Poni偶ej 2,5 1,75 Zagraj

Zagraj Remis 3,20 Zagraj

Piast – Lechia fakty meczowe

Spotkanie 9. z 4. dru偶yn膮 Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli 9pkt: 31 do 40 na korzy艣膰 Lechii

Piast jest niepokonany od czterech spotka艅, bilans 2-2-0

Gliwiczanie nie wygrali u siebie czterech kolejnych mecz贸w(liga i puchar)

Lechia przegra艂a cztery ostatnie wyjazdy, a trzy z nich do zera

W pierwszym meczu by艂o 1:0 dla Lechii

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Warta – G贸rnik Zabrze (sobota, 15:00)