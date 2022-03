Cracovia – Pogoń 🇵🇱 Typy, kursy (12.03.2022)

Dla kibic贸w obu klub贸w to niezwykle presti偶owy mecz. Cracovia i Pogo艅 to niemal jak derby, zw艂aszcza dla tych drugich. Nienawi艣膰 kibicowska mo偶e tutaj zwiastowa膰 nam niezwykle emocjonuj膮ce spotkanie. Oby na boisku zwyci臋偶y艂a pi艂ka no偶na.

Cracovia – Pogo艅 zapowied藕 (sobota, 20:00)

Wydarzeniem oko艂omeczowym b臋dzie pierwsza obecno艣膰 kibic贸w Pogoni przy Ka艂u偶y od kilku lat. Bilety na wyjazdowe spotkanie rozesz艂y si臋 w minut臋! To zwiastuje, 偶e Portowcy b臋d膮 mieli ogromne wsparcie w Krakowie. To wa偶ne, w ko艅cu walcz膮 o mistrzostwo kraju. W miniony weekend rozbili Radomiaka u siebie, a przy okazji skorzystali na pora偶ce Lecha Pozna艅. W ten spos贸b znowu lider jest w Szczecinie. Jednak 艣cisk na podium jest ogromny i szybko mo偶na przeby膰 drog臋 z fotela lidera na trzecie miejsce i z powrotem. Po cichu Rak贸w do艂膮czy艂 do tego duetu i tak偶e b臋dzie chcia艂 zgarn膮膰 najwa偶niejszy skalp.

Cracovia dobrze wesz艂a w rund臋. Remis z Lechem, wygrana z Lechi膮, a potem jeszcze podzia艂 punkt贸w w Bia艂ymstoku. Jednak dwie ostatnie kolejki to ju偶 spore rozczarowanie. Mowa o 1:2 z Bruk-Bet Termalik膮 oraz 0:3 w Zabrzu. Pasy znowu wr贸ci艂y do drugiej po艂owy tabeli, chocia偶 s膮 wzgl臋dnie bezpieczne – siedem punkt贸w zapasu. Warto jednak zacz膮膰 znowu punktowa膰 tak, jak to by艂o w pierwszych dw贸ch meczach rundy. Wtedy ogl膮dali艣my, jak dotychczas, najlepsz膮 wersje zespo艂u Jacka Zieli艅skiego.

Cracovia – Pogo艅 kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Cracovia wygra, kurs: 3,80

Pogo艅 wygra, kurs: 2,10

Remis, kurs: 3,20

Cracovia – Pogo艅 nasze typy

Typujemy wygran膮 go艣ci, kt贸rzy s膮 liderem Ekstraklasy. Jednocze艣nie dwa gole mo偶na dorzuci膰 do jakiego艣 wi臋kszego kuponu.

Nasze typy Pogo艅 2,10 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 1,5 bramki 1,45 Zagraj

Cracovia – Pogo艅 fakty meczowe

