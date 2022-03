Finał baraży wciąż niepewny? Rosja składa odwołanie do CAS

Rosjanie nadal nie pogodzili się z wykluczeniem reprezentacji Walerija Karpina z baraży. Rosyjska federacja złożyła do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie (CAS) wniosek o zawieszenie wykonania kary. Jeśli CAS przychyli się do tego wniosku, reprezentacja Rosji zostanie przywrócona do baraży.

FIFA zdecydowała się definitywnie zdyskwalifikować Rosję z baraży do mistrzostw świata w Katarze. Oznacza to, że reprezentację Polski dzieli obecnie zaledwie jeden mecz od mundialu. Sytuacja wcale nie musi być jednak rozstrzygnięta, gdyż rosyjska federacja złożyła odwołanie do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie. Związek chce dowieść, że FIFA niesłusznie ukarała reprezentację Rosji, a ponadto żąda, by wykonywanie kary zostało wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia całej sprawy. Co to oznacza dla Polski?

Czy Rosja może jednak zagrać w barażach?

Ingerencja Trybunału Arbitrażowego w Lozannie w decyzje podjęte przez FIFA wydaje się mało prawdopodobna, niemniej jednak w chwili złożenia przez rosyjską federację odwołania, cała sprawa zrobiła się skomplikowana. — Oświadczenie Trybunału CAS kończy dotychczasowe, czysto teoretyczne dyskusje dotyczące możliwych działań rosyjskiej federacji piłkarskiej. Rosjanie zdecydowali się na złożenie dwóch, niezależnych odwołań od decyzji FIFA Council oraz Komitetu Wykonawczego UEFA. W każdej z tych spraw odwołania złożone zostały nie tylko przeciwko samym międzynarodowym federacjom, które podjęły decyzje o zawieszeniu Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej, lecz również innym, krajowym federacjom, które mają bezpośredni interes w odniesieniu do danej decyzji – mówi w rozmowie z Onetem Jakub Laskowski – prawnik pracujący między innymi w Legii Warszawa.

— Jeśli wniosek Rosjan o “stay of execution” zostanie przez CAS uwzględniony, to do czasu rozstrzygnięcia merytorycznego odwołania decyzje o zawieszeniu rosyjskiej federacji nie będą obowiązywać. Konsekwencje są oczywiste – rosyjska kadra będzie teoretycznie uprawniona do wzięcia udziału w zaplanowanym na 24 marca meczu barażowym przeciwko polskiej kadrze piłkarskiej – dodaje Laskowski.

Oznacza to, że jeśli Trybunał Arbitrażowy w Lozannie przychyli się do wniosku rosyjskiej federacji o zawieszenie wykonania kary do czasu ostatecznego orzeczenia, Rosja będzie mogła wystąpić w barażach. Jak mogłaby zareagować w takiej sytuacji FIFA? Wydaje się, że możliwe byłoby wówczas przeniesienie całej “polskiej” ścieżki barażowej na późniejszy termin. Wiąże się to jednak z innymi trudnościami, a nie możemy mieć pewności, że do tego czasu CAS podejmie ostateczną decyzję.