Piotr Tworek nowym trenerem Śląska Wrocław

Tylko jeden dzień Śląsk Wrocław pozostawał bez trenera. W poniedziałek wrocławianie przegrali w Warszawie z Legią. Wczoraj Jacek Magiera stracił pracę. Dzisiaj poznaliśmy jego następcę. Piotr Tworek jeszcze rok temu rywalizował o europejskie puchary ze Śląskiem, a teraz będzie jego trenerem.

Piotr Tworek to jedno z tych nazwisk, które od niedawna funkcjonuje w ekstraklasowej rzeczywistości. W sezonie 2019/2020 jego Warta Poznań sensacyjnie awansowała do Ekstraklasy. W niej sprawiła jeszcze większą sensacje. Było nią zajęcie piątego miejsca. Mimo że była skazywana na spadek. Niewiele zabrakło, by poznaniacy awansowali do europejskich pucharów, ale te rzutem na taśmę przegrali właśnie ze Śląskiem Wrocław.

Na przełomie października i listopada Piotr Tworek został zwolniony z Warty Poznań i zastąpiony Dawidem Szulczkiem. Teraz 47-letni szkoleniowiec podejmuje kolejną pracę w najwyższej klasie rozgrywkowej. Celem będzie utrzymanie wrocławskiego klubu w Ekstraklasie. Warto jednak dodać, że podpisał kontrakt do końca przyszłego sezonu.

– Trener Piotr Tworek z pewnością jest w stanie skonsolidować zespół i natchnąć zawodników do lepszej postawy i bardziej efektywnej gry, co przełoży się na wyższe miejsce w tabeli. Przełamanie obecnego impasu to dla nas wszystkich priorytet i najważniejsze zadanie sztabu szkoleniowego trenera Tworka – powiedział dyrektor sportowy Dariusz Sztylka na oficjalniej stronie klubu.

Śląsk Wrocław fatalnie rozpoczął rok 2022. W pięciu meczach ekipa z Dolnego Śląska wywalczyła zaledwie dwa punkty remisując z Górnikiem Łęczna i Zagłębiem Lubin. Wrocławianie po 24. kolejkach zajmują 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 26pkt. Ich przewaga nad strefą spadkową to zaledwie dwa oczka. Już w najbliższy weekend Piotr Tworek będzie miał okazje poprawić ten bilans. Debiut w meczu z Radomiakiem.