Roman Abramowicz nie zamierza kończyć przygody z futbolem. Chce zainwestować w kolejny klub

Ze względu na groźbę sankcji Roman Abramowicz zmuszony był wystawić na sprzedaż londyńską Chelsea. Wygląda jednak na to, że rosyjski oligarcha nie zamierza wycofywać się z inwestycji w piłkę nożną. “Match TV” informuje, że Abramowicz ma już na oku kolejny klub. Chodzi o rosyjskie CSKA.

Pieniądze, które Roman Abramowicz wpompował przez kilkanaście ostatnich lat w Chelsea przyczyniły się do znacznej poprawy kondycji klubu, zarówno finansowej, jak i sportowej. Teraz, ze względu na swoje powiązania z Władimirem Putinem, oligarcha zmuszony jest jednak wycofać się z brytyjskiego futbolu. “Match TV” sugeruje, że Abramowiczowi już teraz brakuje sportowych emocji i zamierza zainwestować w kolejny klub.

CSKA boryka się z problemami

Roman Abramowicz miałby zainwestować w rosyjskie CSKA, które po nałożeniu sankcji na państwową korporację VEB, musi borykać się z licznymi problemami. Ratunkiem dla moskiewskiego zespołu miałoby być wykupienie klubu przez Abramowicza. — Z rosyjskich klubów może to być właśnie CSKA. Klub jest objęty sankcjami, ale jeśli Abramowicz zdecyduje się na zakup, to zostaną one zniesione. Przybycie Abramowicza dałoby impuls do rozwoju, zarządzanie byłoby profesjonalne. A teraz tego brakuje — mówi agent piłkarski Dmitrij Selyuk.