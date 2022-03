Wielka remontada Realu Madryt! Królewscy z awansem do 1/4 finału Ligi Mistrzów

Paris SG prowadziło do przerwy z Realem Madryt 1:0 i wydawało się, że nic nie jest w stanie odebrać im awansu do najlepszej ósemki Ligi Mistrzów. Jak się jednak okazało, po zmianie stron zwariował Gianluigi Donnarumma, który sprezentował miejscowym gola na 1:1, a ci później złapali już taki rytm, że wydarli awans wygrywając mecz 3:1!

Pierwsza połowa należała do zespołu Paris SG. W 34. minucie po raz pierwszy do siatki przeciwnika trafił Kylian Mbappe, ale jego gol został anulowany przez pozycję spaloną. Kilka chwil później 23-latek zdołał już przepisowo znaleźć drogę do bramki, gdy wykorzystał podanie Neymara. Po przechwycie piłki Brazylijczyk obsłużył swojego kolegę, który od razu ruszył w kierunku pola karnego Courtoisa, po czym płaskim strzałem pokonał Belga.

Druga część spotkania rozpoczęła się dosyć niemrawo, a gospodarze sprawiali wrażenie zespołu, który pogodził się z losem. Wówczas pomocną dłoń w kierunku Realu wyciągnął Gianluigi Donnarumma. Włoch zaczął we własnym polu karnym kiwać się z Karimem Benzemą, po czym stracił piłkę. Ta trafiła do Viniciusa, a ten momentalnie oddał ją francuskiemu napastnikowi. Benzema nie miał kłopotów, by z bliskiej odległości umieścić futbolówkę w sieci!

Wówczas ponownie wierzyć w awans zaczęli piłkarze Realu oraz publiczność zgromadzona na Bernabeu. W przeciągu 120 sekund, pomiędzy 76. a 78. minutą madrycki stadion w ekstazę wprowadził Karim Benzema. Najpierw Luka Modrić rozrzucił piłkę do lewej strony, którą popędził Vincius i oddał ją do Chorwata. Ten, będąc przed polem karnym, znalazł miejsce do podania na Karima Benzemę, a niezawodny snajper Królewskich znów wpisał się na listę strzelców. Goście ledwie wznowili grę od środka a już przegrywali 1:3. Marquinhos pokusił się o zagranie wzdłuż własnego pola karnego, a jego błąd wykorzystał Benzema. Francuz przejął podanie i momentalnie skompletował hat-tricka.

Real Madryt pokonał Paris SG 3:1 i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po szalonym przebiegu wydarzeń w drugiej połowie. Dla gości sezon zdaje się dobiegać końca – w Ligue 1 są niemal pewni tytułu, ale cel główny w postaci zdobycia Champions League ponownie będzie trzeba odłożyć co najmniej na kolejny sezon.

Real Madryt – Paris SG 3:1

Gole: 0:1 Mbappe 39′; 1:1 Benzema 61′; 2:1 Benzema 76′; 3:1 Benzema 78′

Awans: Real Madryt