Brytyjski rząd nakłada sankcje na Abramowicza. Chelsea w ogromnych opałach!

Wielkie pieniądze, luksusy, sprowadzanie najlepszych graczy. Tak wyglądała słodka rzeczywistość Chelsea. Wyglądała, gdyż najbliższy czas wydaje się być bardzo trudny dla londyńskiego klubu. Dzisiaj The Blues obchodzą 117. urodziny i będą to jedne z najgorszych w historii klubu.

Od dłuższego czasu mówiło się, że Roman Abramowicz będzie musiał sprzedać Chelsea. Chodziło o zamknięcie wszystkich interesów na Wyspach Brytyjskich. Wiadomym było, że jak człowiek Kremla, nieuchronnie doczeka się sankcji ze strony brytyjskiego rządu. Te nadeszły dzisiaj i są dość poważne. Rosyjski oligarcha nie może sprzedać klubu! Jedyna opcja to taka, by pozbył się go bez wzbogacenia, czytaj: oddał za darmo.

Kibice Chelsea muszą jednak przygotować się na trudne czasy. Co konkretnie? Klub ma zakaz transferowy, który dotyczy kupna i sprzedaży piłkarzy. Ponadto nie może sprzedawać biletów, a na mecz będą mogli wejść tylko posiadacze karnetów sezonowych. Nie będzie mógł działać także klubowy sklep, w którym kibice mogli nabyć wszystkie gadżety z logo Chelsea.

The Blues będą mogli płacić swoim piłkarzom, dzięki specjalnie wydanej licencji. Ta jednak wygasa 31 maja 2022 roku, więc wtedy można spodziewać się kolejnych decyzji dotyczących Abramowicza oraz Chelsea.