Mariusz Rumak ponownie w Lechu Poznań. Będzie pracował dla akademii Kolejorza

Po kilku latach Mariusz Rumak ponownie będzie pracować dla Lecha Poznań. Tym razem szkoleniowiec został zatrudniony w akademii Kolejorza.

Ostatnim miejscem pracy Mariusza Rumaka była reprezentacja Polski U-19. Przygoda szkoleniowca w młodzieżowym zespole narodowym nie potrwała jednak długo, bowiem po braku wywalczenia awansu na Mistrzostwa Europy Rumak pożegnał się z posadą. Oprócz tego, trener aktywnie brał udział w kursach trenerskich PZPN jako wykładowca.

Powrót do Lecha Poznań

Teraz Mariusz Rumak wrócił do Lecha Poznań, a konkretnie do akademii tego klubu. 44-latek będzie konsultantem klubowej szkoły piłkarskiej.

– Mariusz Rumak skupi nie tyle na samej metodologii treningu, ale bardziej chociażby na spójności przekazu na linii trener – zawodnik w poszczególnych drużynach. Często analizujemy, w jaki sposób dany gracz powinien się rozwijać i wyglądać na boisku na konkretnym etapie, ale często nie zwracamy uwagi, kto i w jaki sposób im to przekazuje. Jeśli mamy zawodnika, który chce osiągnąć poziom światowy, to wiemy co mniej więcej powinniśmy zrobić, żeby mu to umożliwić – przyznał w wypowiedzi dla oficjalnej strony Lecha dyrektor Akademii, Marcin Wróbel.

Przypomnijmy, że Mariusz Rumak w przeszłości pracował już zarówno w Akademii Lecha oraz w pierwszym zespole. Jako szkoleniowiec seniorskiej drużyny dwukrotnie kończył sezon jako wicemistrz Polski.