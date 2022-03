Oficjalnie: Polska zagra ze Szkocją w Glasgow

Reprezentacja Polski rozegra 24 marca spotkanie towarzyskie ze Szkocją. Pomimo trwających od wielu dni rozmów ze stroną szkocką, mecz odbędzie się w Glasgow.

24 marca reprezentacja Polski rozegrać miała barażowe spotkanie z reprezentacją Rosji. Po wykluczeniu Sbornej z baraży o katarski mundial PZPN rozpoczął jednak poszukiwania sparingpartnera, z którym nasza kadra mogłaby przetrzeć się przed finałowym meczem baraży. Wybór padł na reprezentację Szkocji. Problematyczną kwestią okazało się jednak być ustalenie czy spotkanie ma zostać rozegrane w Polsce czy w Szkocji.

Kadra pojedzie do Glasgow

Jak informuje dziennikarz Interii Sebastian Staszewski, pewne jest już, że reprezentacja Polski zmierzy się ze Szkocją 24 marca na stadionie w Glasgow. Tym samym Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej nie udało się przekonać Szkotów, by mecz odbył się w Chorzowie. Z punktu widzenia polskiej strony byłoby to dość korzystne, gdyż pięć dni później, to właśnie w Chorzowie nasza kadra podejmie Szwecję lub Czechów w finale baraży.