Oficjalnie: Kamil Jóźwiak piłkarzem Charlotte FC

Polska kolonia w Charlotte się powiększa! Najpierw Jan Sobociński i Karol Świderski, a teraz także Kamil Jóźwiak zasili szeregi amerykańskiego Charlotte FC. Polak zostanie zgłoszony do rozgrywek, gdy tylko załatwione zostaną formalności związane z wizą.

Już od pewnego czasu wiadomo było, że Kamil Jóźwiak lada chwila opuści Derby County i przeniesie się do MLS. Dopiero w piątek oficjalnie potwierdził to jednak nowy klub Jóźwiaka – Charlotte FC. Tym samym polski skrzydłowy dołączy do Jana Sobocińskiego i Karola Świderskiego, którzy reprezentują już barwy klubu z Charlotte. Polak zyska także miano designated player, w związku z czym nie będą go dotyczyć limity płacowe.

Welcome to the Queen City, Kamil Jóźwiak! We have signed the Polish winger from @dcfcofficial to a Designated Player contract. — Charlotte FC (@CharlotteFC) March 11, 2022

Charlotte FC potwierdza transfer Jóźwiaka

Na oficjalny komunikat klubu przyszło nam trochę poczekać. Odejście Jóźwiaka potwierdził wcześniej między innymi trener Derby County – Wayne Rooney. – Kamil jest bardzo utalentowanym, uzdolnionym technicznie skrzydłowym. Może grać po obu stronach boiska – powiedział dyrektor sportowy klubu Zoran Krneta. – Rozegrał w karierze już ponad dwieście oficjalnych spotkań, a jest jeszcze młody. Najlepsze lata dopiero przed nim – dodał.

Kamil Jóźwiak związał się z Charlotte FC trzyletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny rok. Na debiut Polaka przyjdzie nam jednak jeszcze chwilę poczekać, bowiem najpierw Jóźwiak musi dopełnić formalności związane z wizą. Amerykański klub wiąże jednak z 23-latekiem spore nadzieje. – Pasuje do zespołu zarówno na boisku, jak i poza nim. Jest też podekscytowany wyzwaniem, jakim będzie dla niego gra dla Charlotte w MLS – zakończył swoją wypowiedź dla oficjalnej strony Charlotte FC Zoran Krneta.