Emocjonujący mecz w Krakowie! Lech ratuje remis w ostatniej akcji meczu

Lech Poznań nie punktuje w tym roku tak dobrze, jak chcieliby tego kibice Kolejorza. Dzisiaj zespół z Wielkopolski stracił dwa oczka przy Reymonta, gdzie zremisował 1:1.

Do około 30 minuty inicjatywę nad meczem powoli przejmował Lech. Pomimo to, piłkarze Macieja Skorży nie mogli stworzyć sobie dogodnych sytuacji. Najbliżej gola byli Michał Skóraś oraz Dawid Kownacki. Strzał tego pierwszego powędrował w boczną siatkę, natomiast uderzenie piłkarza wypożyczone z Fortuny obronił Mikołaj Biegański.

Gospodarze zaczęli odpowiadać w ostatnim kwadransie przed zmianą stroną. Zamieszanie w szeregach obrony Lecha siały stałe fragmenty gry, które wykonywał Marko Poletanović. Po jednym z nich przed szansą stanął Zdenek Ondrasek, pod którego nogami piłka znalazła się przy okazji dużego zamieszania. Strzał napastnika Białej Gwiazdy minimalnie jednak minął słupek.

Chwilę później Czech już się nie pomył. Wiślakom udało się odzyskać piłkę na obrzeżach pola karnego, po czym ta trafiła do Ondraska. Snajper tym razem idealnie nakrył futbolówkę i ta po strzale z powietrza odbiła się od słupka i zatrzepotała w siatce!

Po przerwie na zmiany zdecydował się Maciej Skorża. Trener Lecha szybko do boju posłał Pedro Tibę oraz Daniego Ramireza. Kolejorz odzyskał przewagę nad meczem, ale musiał uważać na kontry rywala oraz stałe fragmenty gry bite przez Marko Poletanovicia. Po jednym z nich Wisła zdobyła drugie trafienie, jednak po analizie VAR sędzia odwołał gola dopatrując się faulu Zdenka Ondraska na Filipie Bednarku.

Ostatnie fragmenty gry to ataki Lecha, które koniec końców zakończyły się golem w 96. minucie gry. Wówczas piłka przeszła drogę od Pedro Tiby po Daniego Ramireza i Adriela Ba Louę aż do Antonio Milicia. Stoper Lecha wbiegł w pole bramkowe i efektownym strzałem piętą doprowadził do remisu 1:1.

Wynikiem 1:1 nie mogą zadowolić się ani jedni, ani drudzy. Wisła, z uwagi na przebieg meczu, bowiem do upragnionych przez Białą Gwiazdę trzech punktów zabrakło kilkunastu sekund. Natomiast Lech, z tego powodu, że po tej kolejce na pewno nie wróci na pozycję lidera.

Wisła Kraków – Lech Poznań 1:1

Gole: Ondrasek – Milić