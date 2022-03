Milik znów na okładce “L’Equipe”. Polski napastnik z golem i asystą

Sporo mówi się w ostatnim czasie we Francji o popisach Arkadiusza Milika. Pomimo problemów, które jeszcze do niedawna dręczyły polskiego napastnika, Milik wskoczył na najwyższe obroty i raz po raz wpisuje się na listę strzelców, pomagając Marsylii w gromadzeniu kolejnych cennych punktów.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że przygoda Arkadiusza Milika z Marsylią zakończy się szybko i bez happy endu. Polak rzadko trafiał do siatki i stopniowo tracił zaufanie Jorge Sampaoliego. W nowy rok Polak wszedł jednak z przytupem i dzięki rozpoczętej w styczniu kanonadzie strzeleckiej Milik ma już w tym sezonie na swoim koncie 20 goli we wszystkich rozgrywkach. Swoją przydatność udowodnił również w niedzielnym spotkaniu z Stade Brestois, w którym Marsylia triumfowała aż 4:1.

Arkadiusz Milik przyczynił się do imponującego wyjazdowego triumfu Marsylii. Polak wpisał się na listę strzelców, a także zaliczył asystę. Jak wyliczył portal Opta Joe jest to pierwsza taka zdobycz polskiego napastnika w jego dotychczasowych 150 spotkaniach, które rozegrał na poziomie pięciu najlepszych europejskich lig.

1 – Arkadiusz Milik 🇵🇱 has both scored and delivered an assist for the first time in his career in the Top 5 European leagues (150 appearances). Presence. #SB29OM pic.twitter.com/SitUXoJjYI

— OptaJean (@OptaJean) March 13, 2022