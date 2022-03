Robert Lewandowski nie dokończył wtorkowego treningu!

Wielkimi krokami zbliża się marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Teraz zdrowie zawodników jest na wagę złota. Przed chwilą z Monachium dobiegły informacje, które mogą mrozić krew w żyłach. Robert Lewandowski musiał zejść z dzisiejszego treningu z powodów zdrowotnych!

Jak informuje Florian Plattenberg ze Sky Sports, Robert Lewandowski opuścił boisko po jednym ze strzałów. Reprezentant Polski miał się poślizgnąć przy próbie uderzenia. Po chwilowej konsultacji z lekarzami pozostał na treningu. Jednak kolejny strzał oznaczał ponowny grymas bólu na twarzy Polaka. Wówczas niezadowolony zakończył zajęcia.

Update #Lewandowski: Sah nicht gut aus. Um 11:38 Uhr beendet er das Mannschaftstraining. Zuvor komisch beim Torschuss ausgerutscht. Dann Gespräch mit Ärzten und kurze Behandlung. Nach einem weiteren Tor verlässt er den Platz – sichtlich geknickt. @SkySportsNews pic.twitter.com/EpxttfFjoa — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 15, 2022

Póki co nie znamy szczegółów dotyczących zdrowia kapitana kadry. Być może Robert Lewandowski i medycy Bayernu uznali, że lepiej prewencyjnie zakończyć trening, niż ryzykować zdrowiem. Tym bardziej że RL9 lada moment ma bardzo ważny mecz w reprezentacji, a Bayern w kwietniu czekać będą mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów.

Mamy zatem nadzieję, że to tylko profilaktyka, a nie poważna kontuzja reprezentanta Polski. Wówczas siła ognia na finałowy mecz barażowy o mundial w Katarze znacząco by spadła. Dobra forma pozostałych napastników z kadry cieszy, ale to nijak się ma jednak do formy i możliwości kapitana.