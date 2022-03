Marek Papszun: “Faworytem do mistrzostwa Polski jest Lech”

Raków Częstochowa wygrał piąte spotkanie w 2022 roku ogrywając u siebie Stal Mielec 2:1. Po spotkaniu głos zabrał Marek Papszun. Trener nowego lidera Ekstraklasy wskazał, że głównym faworytem do mistrzostwa – mimo wszystko – pozostaje Lech Poznań.

Po remisach Pogoni Szczecin oraz Lecha Poznań szansę, by wskoczyć na pozycję lidera w poniedziałek miał Raków Częstochowa. Wicemistrzowie Polski pokonali Stal Mielec 2:1 i rzeczywiście od wczorajszego wieczoru znajdują się na 1. miejscu w ligowej hierarchii.

“To Lech jest faworytem”

Po spotkaniu ze Stalą Marek Papszun gościł w magazynie “GOL” na antenie TVP Sport. Trener Rakowa został zapytany o to, kto jest głównym faworytem do tytułu mistrzowskiego. Zdaniem Papszuna jest to Lech Poznań, ale szkoleniowiec przy okazji zahaczył także o wątek sędziowania.

– Zdecydowanym faworytem do mistrzostwa Polski jest Lech. Jeszcze, jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności ostatnich meczów Lecha. Zwracam uwagę na sędziowanie, które nie było najlepsze i w niedzielę i ostatnio w meczu z nami… co zrobić, musimy grać dalej. Ale pomijając ten wątek, to Lech po prostu stworzył kadrę na miarę tytułu i każde inne rozstrzygnięcie, niż jego zwycięstwo w lidze będzie sensacyjne – przyznał Papszun.



Trener Rakowa miał na myśli zapewne kontrowersje z niedzielnego meczu Kolejorza, który zremisował z Wisłą Kraków 1:1. Tydzień wcześniej częstochowianie pokonali Lech na jego terenie 1:0.