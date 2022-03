OFICJALNIE: Grzegorz Krychowiak zawodnikiem AEK Ateny

Grzegorz Krychowiak ma nowy klub. Pomocnik reprezentacji Polski opuścił rosyjski Krasnodar i co najmniej do końca sezonu przeniósł się do greckiego AEK.

32-latek doskonale czuł się w lidze rosyjskiej, gdzie występował od lipca 2018 roku. Polak najpierw grał dla Lokomotiwu Moskwa, a od początku obecnej kampanii przeniósł się do Krasnodaru. Teraz, z uwagi na agresję na Ukrainę, Krychowiak nie chciał dłużej grać w rosyjskiej Superlidze.

Nowym klubem Grzegorza Krychowiaka będzie AEK Ateny. Kontrakt pomocnika potrwa do końca obecnego sezonu. Krychowiak będzie drugim Polakiem w tym klubie, bowiem barwy zespołu z Aten reprezentuje też Damian Szymański.