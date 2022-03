Robert Lewandowski nie zagra ze Szkocją? Czesław Michniewicz zabrał głos

Kibice reprezentacji Polski oraz Bayernu Monachium przeżyli wczoraj chwile grozy. Podczas sesji treningowej Robert Lewandowski nabawił się urazu. Wygląda na to, że nie jest on na tyle poważny, by miał wyeliminować Polaka z gry na dłużej i napastnik najprawdopodobniej będzie mógł wystąpić w sobotnim meczu z Unionem. Lewandowskiego nie zobaczymy jednak na boisku 24 marca w meczu reprezentacji Polski ze Szkocją – tak przynajmniej sugeruje Czesław Michniewicz.

Selekcjoner reprezentacji Polski mógł wczoraj wieczorem odetchnąć z ulgą. Okazało się, że uraz jakiego nabawił się Robert Lewandowski podczas treningu nie jest poważny i nic nie stoi na przeszkodzie, by Polak mógł wystąpić w meczu towarzyskim ze Szkocją, a także finałowym meczu barażowym. To czy Lewandowski zagra w sparingu Szkocją wciąż wydaje się jednak niepewne. Czesław Michniewicz zapowiedział, że nie chce, by napastnik Bayernu pojawił się na murawie w Glasgow.

Lewandowski odpocznie

Selekcjoner polskiej kadry w rozmowie z Przeglądem Sportowym odniósł się do spływających wówczas informacji o kontuzji napastnika i ewentualnym występie Lewandowskiego w meczu ze Szkocją. – Byłoby dobrze, gdyby nie wystąpił w nim Robert Lewandowski, ale najpierw zapytam o zdanie kapitana reprezentacji – powiedział. – No to może wyjaśniła się sprawa występu Roberta, choć więcej będę wiedział, po rozmowie z nim – dodał po chwili, gdy pojawiło się nieco więcej informacji na temat zdrowia 34-latka.

W rozmowie z Przeglądem Sportowym Czesław Michniewicz zapewnił również, że ma już w głowie jedenastkę, którą zamierza wystawić w finałowym meczu barażowym, a jedyną niewiadomą jest dla niego cały czas pozycja lewego stopera oraz lewego wahadłowego. Okazja do przetestowania potencjalnych rozwiązań nadarzy się właśnie 24 marca podczas meczu ze Szkocją.