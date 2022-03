Tomasz Kędziora wróci do Lecha Poznań!

Jeszcze kilka dni temu nie było jasne, gdzie swoją karierę w tym sezonie będzie kontynuował Tomasz Kędziora. Teraz to w zasadzie pewne – reprezentant Polski trafi do Lecha Poznań.

Tomasz Kędziora był zawodnikiem Dynama Kijów, ale ze względu na wojnę piłkarze z ligi ukraińskiej mogą dołączyć do innych klubów podpisując umowy do 30 czerwca bieżącego roku. Z takiej możliwości skorzysta Tomasz Kędziora, który wróci do Lecha Poznań. Jako pierwszy poinformował o tym Dawid Dobrasz z Głosu Wielkopolski.

Przypomnijmy, że Kędziora od kilkunastu dni trenuje z zespołem Kolejorza. Nie było jednak wiadome czy piłkarz stanie się zawodnikiem Lecha, bowiem podobno miał na stole także oferty z MLS oraz włoskiej Serie A. Ostatecznie wiele wskazuje na to, że wkrótce poznański klub poinformuje o tym, że 27-latek znów zagra przy Bułgarskiej.

Lech Poznań walczy o mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski. Na ten moment Kolejorz zajmuje 3. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.