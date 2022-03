Co czeka nas dzisiaj w LE i LKE?

Jak po nocy przychodzi dzień, tak po Lidze Mistrzów czas na Ligę Europy oraz Ligę Konferencji. Co czeka nas w dzisiejszych meczach rozgrywanych wieczorem?

Sensacja w Stambule?

Nie ma co ukrywać, że największe zainteresowanie wzbudza rewanżowe starcie pomiędzy Galatasaray a Barceloną. Turecki zespół nieoczekiwanie wywiózł z Camp Nou korzystny wynik w postaci remisu 0:0 i z pewnością poczuł, że jest w stanie sprawić niespodziankę w całym dwumeczu. Możemy nastawić się na to, że inicjatywa będzie należała do Barcelony, ale nie jest powiedziane, że przełoży się to na gole, czego dowodem było właśnie pierwsze starcie obu ekip.

Sevilla wybiera się do Londynu

Bardzo nierówno w ostatnim czasie gra Sevilla. Piłkarze Julena Lopeteguiego nie radzą sobie poza domem – aby znaleźć ostatnie zwycięstwo tej drużyny na wyjeździe musimy cofnąć się do 6 stycznia i spotkania w Copa del Rey z drugoligowym Realem Saragossa. Dlatego też możemy nastawić się na to, że wyprawa Sevillistas do Londynu wcale nie będzie należała do najłatwiejszych. West Ham przegrał na Pizjuan 0:1, ale przed rewanżem z pewnością nie stoi na straconej pozycji.

Worek bramek w Leverkusen?

Wynikiem 3:2 na korzyść Atalanty zakończyło się pierwsze starcie pomiędzy gospodarzami a Bayerem Leverkusen. Rewanż i kwestia awansu pozostaje otwarta, jednak trzeba pamiętać o tym kogo Aptekarze stracili w weekend. Mowa oczywiście o Florianie Wirtzie, który doznał poważnej kontuzji i nie będzie w stanie zagrać do końca sezonu. Wydaje się zatem, że to Włosi będą nieznacznym faworytem, by wywalczyć przepustkę do ćwierćfinału.

Wszystkie pary 1/8 finału Ligi Europy:

Bayer Leverkusen – Atalanta (wynik pierwszego meczu: 2:3)

Crvena Zvezda – Rangers (0:3)

Galatasaray – Barcelona (0:0)

Monaco – Braga (0:2)

Frankfurt – Betis (2:1)

Lyon – Porto (1:0)

West Ham – Sevilla (0:1)

Polacy w Lidze Konferencji

Podczas pierwszych spotkań w Lidze Konferencji Europy uwagę na siebie zwrócili polscy zawodnicy. Arkadiusz Milik zdobył dublet w starciu z FC Basel, ale jego zespół wygrał tylko 2:1 i sprawa awansu nie jest rozstrzygnięta. Z kolei Kamil Grabara obronił rzut karny w spotkaniu FC Kopenhagi z PSV Eindhoven, a cały mecz zakończył się wysokim wynikiem 4:4. Niewykluczone, że i podczas dzisiejszego starcia będziemy mogli zobaczyć w wiele bramek.

Wszystkie pary 1/8 finału Ligi Konferencji:

AZ Alkmaar – Bodo Glimt (wynik pierwszego meczu: 1:2)

Basel – Marsylia (1:2)

Kopenhaga – PSV (4:4)

Rennes – Leicester (0:2)

Roma – Vitesse (1:0)

Feyenoord – Partizan (5:2)

Gent – PAKO (0:1)

LASK – Slavia (1:4)