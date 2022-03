Młodzieżowiec na wagę złota #65: Trzy miesiące i koniec parasola ochronnego

Wiele mówi się, że status młodzieżowca stanowi dodatkową ochronę dla najmłodszych. To wygodne dla wielu piłkarzy. Ale początki po zakończeniu tego okresu bywają bardzo trudne. Kto może mieć kłopot lada moment? Lista tych zawodników jest długa.

W Ekstraklasie dzisiaj rolę młodzieżowców pełnią zawodnicy z rocznika 2000 oraz młodsi. To właśnie piłkarze urodzeni w ostatnim roku XX wieku lada moment stracą parasol ochronny. Zaczynamy prezentacje tej listy.

Raków: Wiktor Długosz, Ben Lederman

Pogoń: Maciej Żurawski

Lech: Bartosz Mrozek, Michał Skóraś, Mateusz Skrzypczak

Radomiak: Filip Majchrowicz, Mateusz Kochalski, Franciszek Wróblewski

Górnik Zabrze: Paweł Sokół, Krzysztof Kubica

Piast: Michael Ameyaw, Mateusz Winciersz, Maksym Gendera

Cracovia: Kamil Ogorzały, Patryk Zaucha

Stal: Wiktor Kłos, Maksymilian Sitek, Adrian Szczutowski

Legia: Mateusz Grudziński

Jagiellonia: Błażej Niezgoda, Jan Majsterek, Bartłomiej Wdowik, Kacper Tabiś

Zagłębie: Kamil Kruk, Łukasz Poręba*

Warta: Marcin Szeibe

Śląsk: Przemysław Bargiel, Bartosz Boruń, Marcel Zylla, Dennis Jastrzembski

Wisła Kraków: Patryk Plewka

Górnik Łęczna: Michał Król, Michał Goliński

Bruk-Bet: Bartłomiej Kukułowicz, Marcin Grabowski, Jakub Pek, Kacper Śpiewak

W tym momencie naliczyliśmy 38. takich piłkarzy w kadrach drużyn. Zaznaczamy, że chodzi o kadry, gdyż nie jest to równoznaczne z regularną grą. Wielu z nich jest po prostu dopisanych do składów, ale ich występy musiałyby oznaczać jakąś kadrową katastrofę. Covid, kartki, masowe kontuzje – to dla nich szansa.

***

Dlatego dzielimy wyżej wymienioną grupę na kilka podgrup. Pierwsza z nich będzie wąska. Mowa o graczach, którch widzimy w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. Nie mówimy, że w tych samych klubach, ale gdzieś swoje miejsce powinni znaleźć. Na tle dali już jakość, że nie będą mieli kłopotów ze znalezieniem pracodawcy.

Będą grać: Ben Lederman, Patryk Plewka, Dennis Jastrzembski, Kamil Kruk, Maksymilian Sitek, Krzysztof Kubica, Filip Majchrowicz, Michał Skóraś i Maciej Żurawski

Nie sklecimy z tego nawet jedenastki, ale takie są na dzisiaj realia… Do drugiej grupy chcieliśmy zaliczyć gracz, których widzimy pół na pół. Raczej o podstawowym składzie mogą zapomnieć, ale szansę na załapanie się jakieś mają.

Pół na pół: Wiktor Długosz, Kacper Śpiewak, Michał Goliński, Marcin Grabowski, Bartłomiej Kukułowicz, Mateusz Kochalski, Marcel Zylla, Bartłomiej Wdowik, Kacper Tabiś

Pozostałych zdecydowanie zrzucamy do trzeciej grupy. Ich raczej w Ekstraklasie nie zobaczymy. No chyba że nagle wystrzelą lub ewentualnie dostaną szansę podczas zgrupowania letniego. Jednak dla swojego dobra, już teraz powinni zacząć szukać klubów na niższym poziomie.

Lecą w dół: Jakub Pek, Michał Król, Przemysław Bargiel, Bartosz Boruń, Marcin Szeibe, Błażej Niezgoda, Jan Majsterek, Mateusz Grudziński, Kamil Ogorzały, Patryk Zaucha, Wiktor Kłos, Adrian Szczutowski, Michael Ameyaw, Mateusz Winciersz, Maksym Gendera, Paweł Sokół, Franciszek Wróblewski, Bartosz Mrozek, Mateusz Skrzypczak

***

Statystyki są nieubłagane. Zaledwie 1/4 zawodników wg nas ma szansę na pozostanie w Ekstraklasie. Kolejna grupa – 1/4 – jest pół na pół, by w niej pozostać na kolejny sezon. Dalej jednak nadziei byśmy sobie w przypadku reszty nie robili. No chyba że kogoś rola trzeciego bramkarza satysfakcjonuję, wtedy szansę są.