Real – Barcelona 🇪🇸 Typy, kursy (20.03.2022)

Jeszcze par臋 miesi臋cy temu wydawa艂o si臋, 偶e czekaj膮 nas jednostronne El Clasico w najbli偶szym czasie. Real na najlepszej drodze po mistrzostwo, mo偶e tak偶e powalczy o Lig臋 Mistrz贸w. Barcelona odbudowana przez Xaviego i znowu przyjemnie si臋 j膮 ogl膮da. To zwiastuje kapitalne widowisko na Santiago Bernabeu.

Real – Barcelona zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Szykuje nam si臋 prawdziwy hit, chocia偶 stawka bardzo r贸偶na dla obu ekip. Real Madryt ma 10pkt przewagi nad drug膮 Sevill膮. Wydaje si臋, 偶e oni ju偶 jedn膮 nog膮 stoj膮 na najwy偶szym stopniu podium ligowego. Zapewne w kwietniu b臋d膮 mogli przyklepa膰 kolejny tytu艂 mistrzowski. Takie spotkanie to kolejna okazja na odskoczenie od rywali, a tak偶e na zgarni臋cie hat-tricka. W tym sezonie bowiem Real ju偶 dwukrotnie pokona艂 Barcelon臋. Najpierw na Camp Nou 2:1, a potem w Rijadzie 3:2 po dogrywce w Superpucharze Hiszpanii. Patrz膮c na ich form臋, teraz znowu powinni postrzela膰. Zw艂aszcza, 偶e w ich szeregach jest dw贸ch najskuteczniejszych graczy ligi – Karim Benzema i Vinicius Junior.

Barcelona z jesiennego klasyku i dzisiaj, to dwa r贸偶ne zespo艂y. Ekipa Xaviego gra z ka偶dym meczem coraz lepiej. W tym tygodniu zapewnili sobie 1/4 fina艂u Ligi Europy. S膮 na tym samym etapie, ale w innym pucharze, co Real Madryt. Kr贸tko m贸wi膮c na Camp Nou nadal jest nadzieja na przynajmniej jedno trofeum w tym sezonie. W lidze ich sytuacja tak偶e wygl膮da obiecuj膮co. W tym momencie zaledwie 5pkt trac膮 do Sevilli, a dodatkowo maj膮 jeden mecz w zanadrzu. Musz膮 jednak pami臋ta膰, 偶e tyle samo punkt贸w, co oni – 51 – ma Atletico, a chrapk臋 na Lig臋 Mistrz贸w maj膮 nadal Betis, Real Sociedad, a nawet Villarreal. To zwiastuje ciekaw膮 ko艅c贸wk臋 sezonu.

Real – Barcelona kurs bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Real wygra, kurs: 2,28

Barcelona wygra, kurs: 3,00

Remis, kurs: 3,85

Real – Barcelona nasze typy

Gole powinny pa艣膰 z obu stron, a dodatkowo typujemy najlepszego pi艂karza LaLiga do trafienia w tym spotkaniu.

Nasze typy Obie strzel膮 1,53 Zagraj

Zagraj Benzema strzeli 1,88 Zagraj

Real – Barcelona fakty meczowe

Spotkanie lidera z trzeci膮 ekip膮 LaLiga. Obie ekip dzieli 15pkt: 66 do 51 na korzy艣膰 gospodarzy

Obie dru偶yny awansowa艂y do 1/4 fina艂u w swoich pucharach. Real w Lidze Mistrz贸w, Barcelona w Lidze Europy

Real wygra艂 pi臋膰 ostatnich mecz贸w we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie ich bilans bramkowy to 14:2

Barcelona wygra艂a cztery ostatnie spotkania ligowe i osi膮gn臋艂a w nich bilans bramkowy… 14:2

Dla tych dru偶yn to b臋dzie trzecie El Clasico w tym sezonie. Dwa poprzednie wygra艂 Real. 2:1 na Camp Nou w lidze oraz 3:2 po dogrywce w Rijadzie w p贸艂finale Superpucharu Hiszpanii

