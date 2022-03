LKE: Roma z awansem w doliczonym czasie, Arkadiusz Milik i OM również grają dalej

Dokładnie trzydzieści goli padło w czwartkowych meczach Ligi Konferencji Europy. Przepustkę do kolejnej rundy wywalczyły między innymi Roma, Maryslia czy Leicester.

30 minut gry Milika

Arkadiusz Milik zdobył dwie bramki w pierwszym spotkaniu Olympique Marsylii z FC Basel. Polak rozpoczął rewanżowy mecz jednak na ławce i dopiero po godzinie gry zameldował się na murawie. Jego zespół przegrywał w Szwajcarii po golu Ndoye, ale w ostatnim kwadransie zwycięstwo 2:1 i awans dały trafienia Undera oraz Rongniera.

Roma uniknęła dogrywki

Blisko doprowadzenia do dogrywki w Rzymie było holenderskie Vitesse. Ekipa z Arnhem przegrała pierwszy mecz przed własną publicznością 0:1, ale na Stadio Olimpico prowadziła po pięknym golu Maximiliana Wittka. Wydawało się, że w dwumeczu potrzebne będzie dodatkowe 30 minut gry, ale w doliczonym czasie awans Rzymian przypieczętowało trafienie Tammy’ego Abrahama.

Leicester przegrało, ale gra dalej

Do Francji z zaliczką wyniku 2:0 wybierało się Leicester. Od pierwszych minut Lisy musiały jednak odbierać ataki Rennes, a przyniosły one efekty już w 8. minucie, gdy do siatki trafił Bourigeaud. Tuż po zmianie stron odpowiedział Fofana, ale miejscowi nie dawali za wygraną i szybko odzyskali prowadzenie dzięki bramce Flaviena Taitiego. Rennes zwyciężyło 2:1, ale w dwumeczu o jednego gola lepszy okazał się zespół z Premier League.

Klęska Kopenhagi

Tym razem bez Kamila Grabary pomiędzy słupkami do meczu z PSV przystąpiła FC Kopenhaga. W przeciwieństwie do pierwszego starcia, kiedy Duńczycy zremisowali z wicemistrzami Holandii 4:4, tego wieczoru nie było wątpliwości, kto zasługuje na awans. Po dublecie Zahaviego oraz trafieniach Gotze i Madueke PSV rozgromiło przeciwników aż 4:0 i pewnie zameldowało się w ćwierćfinale.

Wszystkie wyniki meczów rewanżowych 1/8 finału Ligi Konferencji:

AZ Alkmaar – Bodo/Glimt 2:2 (po dogrywce); awans: Bodo/Glimt

FC Basel – Marsylia 1:2; awans: Marsylia

Kopenhaga – PSV 0:4; awans: PSV

Rennes – Leicester 2:1; awans: Leicester

Roma – Vitesse 1:1; awans: Roma

Feyenoord – Partizan 3:1; awans: Feyenoord

Gent – PAOK 1:2; awans: PAOK

LASK – Slavia Praga 4:3; awans: Slavia Praga