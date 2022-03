LE: West Ham pokonuje Sevillę, Atalanta lepsza od Bayeru

Sevillę określano jako mistrzów rozgrywek Ligi Europy. Tym razem zespół z Andaluzji nie podołał zadaniu i odpadł już w 1/8 finału, a ich pogromcą okazał się West Ham. Z pucharami pożegnał się także Bayer Leverkusen, który musiał uznać wyższość Atalanty.

Sevilla wyrzucona z Ligi Europy

Piłkarzy Sevilli wyraźnie przerastają trudy tego sezonu. Ekipa z Ramón Sanchez Pizjuan regularnie zaczęła tracić punkty w lidze, a wczoraj odpadła z Ligi Europy. Awans do kolejnej fazy uzyskał West Ham, który miał do odrobienia wynik 0:1 z Hiszpanii i od pierwszej minuty spotkania rewanżowego Młoty zdominowały swoich przeciwników. Po trafieniu Tomasa Soucka West Ham prowadził i utrzymując jednobramkowy rezultat doprowadził do dogrywki. Tam gospodarzom ponownie udało się narzucić swój styl gry i zdobyć drugą bramkę, której autorem okazał się Andriy Yamrmolenko. Goście do ostatniego gwizdka sędziego nie mieli już żadnych argumentów, by odpowiedzieć i musieli uznać wyższość West Hamu.

Atalanta lepsza od Bayeru

Po szalonym meczu w Bergamo, kiedy Atalanta ograła Bayer 3:2 wielu nastawiało się na to, że i podczas rewanżu będziemy świadkami wielu goli. W rzeczywistości otrzymaliśmy zupełnie inne spotkanie, a gospodarze z Leverkusen bez kontuzjowanego Floriana Wirtza nie przypominali drużyny, która jeszcze kilka tygodni wcześniej notowała serię wygranych. Dwie szanse dla Bayeru miał Moussa Diaby, ale za każdy razem Francuz zawodził, a zemściło się to w doliczonym czasie gry. Wówczas jedyne trafienie w tym starciu zanotował Jeremie Boga i to zespół z Serie A wywalczył przepustkę do ćwierćfinału.

Emocjonujący mecz w Lyonie

Olympique Lyon niemal od początku sezonu notuje rezultaty w kratkę. Dlatego też ich wygrana 1:0 w Porto nie powodowała, że losy awansu mogliśmy traktować jako rozstrzygnięte. Francuzi zaczęli spotkanie rewanżowe bardzo mocno, bo już w 13. minucie prowadzenie OL dał Moussa Dembele. Porto odpowiedziało po przepięknym trafieniu z woleja Pepê, które z pewnością może kandydować do gola całych rozgrywek. Remis utrzymywał się do doliczonego czasu gry, a tam goście zaprzepaścili znakomitą szansę, by doprowadzić do dogrywki. Koniec końców awans padł łupem Lyonu, który nadal zachowuje szanse na uratowanie tego sezonu.

Wyniki wszystkich meczów rewanżowych w 1/8 finału Ligi Europy:

Bayer Leverkusen – Atalanta 0:1; awans: Atalanta

Crvena Zvezda – Rangers 2:1; awans: Rangers

Galatasaray – Barcelona 1:2; awans: Barcelona

Monaco – Braga 1:1; awans: Braga

Frankfurt – Real Betis 1:1 (po dogrywce); awans: Frankfurt

Olympique Lyon – FC Porto 1:1; awans: Olympique Lyon

West Ham – Sevilla 2:0 (po dogrywce); awans: West Ham