Athletic Bilbao – Getafe 🇪🇸 Typy, kursy (18.03.2022)

Dwudziesta dziewi膮ta kolejka La Liga przyniesie nam starcie dw贸ch dru偶yn, z kt贸rych tylko jedna ma jeszcze o co walczy膰 w tym sezonie. Athletic Bilbao podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 ekip臋 Getafe.聽

Athletic Bilbao – Getafe zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Po rozegraniu dwudziestu o艣miu spotka艅 Athletic Bilbao plasuje si臋 dopiero na 贸smym miejscu w tabeli La Liga i do miejsca gwarantuj膮cego gr臋 w Lidze Konferencji Europy traci ju偶 siedem oczek, nie m贸wi膮c o jedenastu punktach straty do czo艂owej czw贸rki. Wydaje si臋, 偶e jest to ju偶 strata, kt贸r膮 trudno b臋dzie zniwelowa膰 do ko艅ca sezonu i pi艂karze z Baskonii nie maj膮 ju偶 wi臋kszych szans na to, by w obecnej kampanii powalczy膰 o co艣 wi臋cej.

W nieco mniej komfortowej pozycji znajduje si臋 Getafe, kt贸ra na ten moment plasuje si臋 na pi臋tnastym miejscu w tabeli La Liga. Go艣cie pi膮tkowego starcia zdecydowanie nie mog膮 by膰 spokojni o swoj膮 przysz艂o艣膰, gdy偶 ich przewaga nad stref膮 spadkow膮 wynosi w tej chwili zaledwie cztery oczka. Getafe musi do ko艅ca sezonu ciu艂a膰 punkty, gdy偶 w innym przypadku mo偶e si臋 po偶egna膰 z rozgrywkami La Liga.

Athletic Bilbao – Getafe nasze typy

Zdecydowanym faworytem tego spotkania wydaj膮 si臋 by膰 gospodarze.

Athletic Bilbao – Getafe kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Athleticu Bilbao, kurs: 1.75

remis, kurs: 3.35

wygrana Getafe, kurs: 6.0

Athletic Bilbao – Getafe fakty meczowe

Athletic Bilbao przegra艂 a偶 trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Gospodarze wygrali tylko dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅 Getafe zako艅czy艂o si臋 remisem

Athletic Bilbao – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Betis – Athletic Bilbao 1:0

Athletic Bilbao – Levante 3:1

Valencia – Athletic Bilbao 1:0

Barcelona – Athletic Bilbao 4:0

Athletic Bilbao – Real Sociedad 4:0

Getafe – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Getafe – Valencia 0:0

Espanyol – Getafe 2:0

Getafe – Alaves 2:2

Cadiz – Getafe 1:1

Atletico Madryt – Getafe 4:3

