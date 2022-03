Fortuna 1 Liga: Kto jest głównym kandydatem do spadku?

Jak mawiał Franciszek Smuda – “walka o spadek to też adrenalina”. Wydaje nam się jednak, że wielu chciałoby tej adrenaliny nie doświadczać. A w 1 Lidze mamy co najmniej pięć drużyn, które muszą liczyć się z degradacją o jeden poziom rozgrywkowy.



Zanim przedstawimy szczegółowy terminarz drużyn walczących o ligowy byt i opiszemy ich dotychczasową postawę, warto spojrzeć, jak prezentuje się tabela, w zasadzie jej końcówka. Przypomnijmy, że 1 Ligę opuszczą drużyny z miejsc 16-18.

13. GKS Katowice 28 punktów

14. Puszcza Niepołomice 25

15. Zagłębie Sosnowiec 22

16. Stomil Olsztyn 20

17. GKS Jastrzębie 17

18. Górnik Polkowice 14

Na ten moment wydaje się, że będąc na 13. pozycji GIEKSA ma już bezpieczną przewagę nad resztą stawki. Oczywiście nie możemy nie przesądzać niczego, ale to właśnie na pięciu pozostałych ekipach skupimy się już teraz.

Puszcza Niepołomice

Zespół prowadzony przez Tomasza Tułacza na dobre zadomowił się w 1 Lidze i występuje w niej od kilku sezonów. Bywały nawet takie rozgrywki, że Puszcza kończyła je w czołówce. Ta kampania jest jednak jedną z trudniejszych dla skromnego klubu z Niepołomic, który musi walczyć, by tym razem nie znaleźć się w 2 Lidze. Puszcza to zespół kompletnie nieprzewidywalny – z jednej strony potrafi ograć Podbeskidzie, a z drugiej za chwilę może przegrać u siebie ze Stomilem. Na razie przewaga pięciu oczek nad strefą spadkową wygląda przyzwoicie, ale z pewnością gromadzenie punktów będzie potrzebne także w kolejnych spotkaniach, by zapewnić sobie bezpieczne uniknięcie degradacji.

Terminarz Puszczy Niepołomice:

Sandecja Nowy Sącz (wyjazd)

Chrobry (wyjazd)

Arka Gdynia (dom)

Zagłębie Sosnowiec (dom)

Widzew Łódź (wyjazd)

Górnik Polkowice (dom)

Odra Opole (wyjazd)

GKS Katowice (dom)

GKS Tychy (wyjazd)

Skra Częstochowa (wyjazd)

Stomil Olsztyn (wyjazd)

Zagłębie Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec to zdecydowanie największe rozczarowanie obecnego sezonu. Niektórzy przypuszczali, że zespół ze Stadionu Ludowego będzie w stanie powalczyć nawet o baraże, a spokojne miejsce w środku tabeli można uznać w zasadzie za pewnik. Tymczasem w klubie raz za razem dochodzi do zmian na wielu płaszczyznach – zarówno w biurach, jak i na ławce trenerskiej oraz na boisku. Najważniejsze jednak będzie to, by drużyna Artura Skowronka po prostu się utrzymała, bo niebawem w Sosnowcu nastąpi otwarcie nowego obiektu i nikt nie chciałby gościć na nim rywali z 2 Ligi.

Terminarz Zagłębia Sosnowiec:

Skra Częstochowa (formalnie wyjazd – mecz odbywa się w Sosnowcu)

GKS Jastrzębie (dom)

Korona Kielce (wyjazd)

Puszcza Niepołomice (wyjazd)

ŁKS Łódź (dom)

Resovia (wyjazd)

Miedź (dom)

Podbeskidzie (wyjazd)

Sandecja (dom)

Stomil (dom)

Chrobry (wyjazd)

Stomil Olsztyn

W Olsztynie, jak niemal co roku, panuje ogromny bałagan i w tej kwestii Stomil śmiało może rywalizować z wcześniej wspominanym Zagłębiem Sosnowiec. Jednocześnie klubowi w oczy rzeczywiście zagląda spadek, bo sytuacja Stomilu jest bardzo zła. Gdyby nie nieoczekiwanie zwycięstwo w Łodzi z ŁKS strata do bezpiecznego miejsca byłaby bardzo duża, a tak pozwala jeszcze wierzyć w to, że uda się utrzymać. Drużyna Adriana Stawskiego przede wszystkim zawaliła sobie start rozgrywek, wszak na pierwsze zwycięstwo przyszło jej czekać aż do ósmej kolejki.

Terminarz Stomilu Olsztyn:

Górnik Polkowice (dom)

Odra Opole (dom)

Resovia (wyjazd)

Miedź (wyjazd)

GKS Katowice (dom)

Podbeskidzie (wyjazd)

GKS Tychy (dom)

Sandecja (wyjazd)

Skra Częstochowa (wyjazd)

Zagłębie Sosnowiec (wyjazd)

Puszcza Niepołomice (dom)

GKS Jastrzębie

Przed kilkoma dniami GKS Jastrzębie pokonał w Olsztynie Stomil 3:0 i to zwycięstwo podłączyło podopiecznych Grzegorza Kurdziela do tlenu. Strata pięciu punktów do bezpiecznego miejsca nadal nie wygląda dobrze, ale już znacznie lepiej, niż dziewięciu, co wydarzyłoby się w przypadku przegranej z bezpośrednim rywalem. Jedno jest pewne – GKS musi punktować bez względu na to z kim i gdzie przyjdzie mu się zmierzyć. Inaczej spadek do 2 Ligi zwyczajnie stanie się faktem.

Terminarz GKS Jastrzębie:

Podbeskidzie (wyjazd)

Zagłębie Sosnowiec (wyjazd)

Sandecja (wyjazd)

Chrobry Głogów (dom)

Arka Gdynia (wyjazd)

Widzew Łódź (dom)

Górnik Polkowice (wyjazd)

Odra Opole (dom)

GKS Katowice (wyjazd)

GKS Tychy (dom)

Skra Częstochowa (wyjazd)

Górnik Polkowice

Krytyczna jest za to sytuacja Górnika Polkowice. Beniaminek 1 Ligi do tej pory w całym sezonie odniósł tylko jedno zwycięstwo i jego utrzymanie będzie trzeba traktować w kategoriach cudu. Na ten moment strata ośmiu oczek do bezpiecznej strefy nie pozostawia złudzeń kto jest głównym kandydatem do spadku. Oczywiście nie zamierzamy Górnikowi odbierać szans, bo zaplecze Ekstraklasy zna różne przypadki, niemniej dzisiaj trudno uwierzyć w scenariusz, w którym podopieczni Szymona Szydełki uniknęliby degradacji.

Terminarz Górnika Polkowice:

Stomil Olsztyn (wyjazd)

GKS Katowice (wyjazd)

Odra Opole (wyjazd)

GKS Tychy (wyjazd)

Skra Częstochowa (wyjazd)

Puszcza Niepołomice (wyjazd)

GKS Jastrzębie (dom)

Korona Kielce (wyjazd)

ŁKS Łódź (dom)

Resovia (dom)

Miedź (dom)