Liga Konferencji: Poznaliśmy ćwierćfinałowe pary

Każda kolejna runda to nowe doświadczenie. W końcu Liga Konferencji Europy rozgrywa pierwszą edycje. Nowe rozgrywki już przyniosły sporo emocji i niespodzianek. Na kolejne przyjdzie czas w 1/4 finału. Dzisiaj poznaliśmy pary tej rundy.

Piątek w Nyonie jest niezwykle pracowitym dniem. Najpierw poznaliśmy pary 1/4 finału Ligi Mistrzów, a godzinę później to samo czekało kluby grające w Lidze Europy. Teraz przyszedł czas na najmniej prestiżowe rozgrywki. W TOP8 pozostały kluby z siedmiu państw. Jedynym państwem, które dostarczyło dwóch przedstawicieli jest Holandia. Pozostali mają po jednym zespole. Wśród nich m.in. byli rywale Legii w europejskich pucharach: Leicester, Slavia Praga i sensacyjne Bodo/Glimt.

Co ciekawe Norwedzy trafili na AS Rome. To będzie kolejny dwumecz tych ekip w tej edycji. W fazie grupowej Bodo rozbiło Włochów aż 6:1 u siebie. W rewanżu było 2:2. Teraz trudno spodziewać się powtórki z rozrywki. W końcu Giallorossi są głównym faworytem do zgarnięcia końcowego trofeum. Jednak hitem tej rundy wydaje się być dwumecz Leicester – PSV. Z kolei Arkadiusz Milik i jego Marsylia zagra z PAOK-iem Saloniki.

Liga Konferencji: Pary 1/4 finału

Bodo/Glimt – Roma

Feyenoord – Slavia Praga

Marsylia – PAOK

Leicester City – PSV

Poznaliśmy także potencjalne pary półfinałowe.

Leicester City/PSV – Bodo/Glimt/Roma

Feyenoord/Slavia Praga – Marsylia/PAOK

Przypomnijmy, że mecze 1/4 finału odbędą się na początku kwietnia. Pierwsze spotkania siódmego, zaś rewanże tydzień później. Z kolei półfinały zagrają 28 kwietnia, a także 5 maja. Decydujące spotkanie o trofeum odbędzie się 25 maja w Tiranie na Arena Kombetare.