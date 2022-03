Karim Benzema nie zagra w El Clasico!

Przed nami jeden z najciekawszych klasyków od dłuższego czasu. Niedzielne spotkanie pomiędzy Realem i Barceloną zapowiada się na wyjątkowo wyrównane, ale Los Blancos przystąpią do niego osłabieni.

Karim Benzema nabawił się kontuzji i nie będzie mógł wspomóc Realu w zbliżającym się wielkimi krokami El Clasico. Francuz nie pojawi się również na zgrupowaniu drużyny narodowej. Losy występu Benzemy ważyły się od kilku dni, ale dziś jasne stało się, że napastnika nie zobaczymy w niedzielę na boisku.

Real stracił działo

Benzema miał być jedną z gwiazd nadchodzącego klasyku. Trzy gole Francuza, które zdobył przeciwko PSG zapewniły Realowi awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W tym sezonie Karim Benzema wpisywał się na listę strzelców już 32 razy, dokładając do tego 13 asyst. W niedzielę Francuz nie będzie miał jednak okazji, by poprawić swój bilans.