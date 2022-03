Radomiak – Stal Mielec 🇵🇱 Typy, kursy (20.03.2022)

Radomiak nie ma p贸ki co najlepszej wiosny. Dru偶yna Dariusza Banasika stanie w niedziel臋 przed szans膮, by zanotowa膰 drugi triumf w rundzie wiosennej. Do Radomia przyjedzie Stal Mielec.聽

Radomiak – Stal Mielec zapowied藕 (niedziela, 12:30)

Radomiak zosta艂 uznany rewelacj膮 rundy jesiennej rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Dariusza Banasika radzili sobie najlepiej spo艣r贸d ca艂ej tr贸jki beniamink贸w, ale w 2022 roku co艣 w radomskiej maszynie si臋 popsu艂o. Radomiak wygra艂 na wiosn臋 tylko raz, gdy podejmowa艂 u siebie Lechi臋 Gda艅sk. Do tego zanotowa艂 wstydliw膮 pora偶k臋 z Wart膮 Pozna艅, a tak偶e okaza艂 si臋 s艂abszy od Pogoni i Rakowa. Pi艂karze z Radomia musz膮 niebawem znowu zacz膮膰 wygrywa膰, bo lada chwila Radomiak mo偶e wyl膮dowa膰 w dolnej po艂owie tabeli.

Stal Mielec radzi sobie w tym sezonie do艣膰 dobrze, cho膰 podobni jak Radomiak, w 2022 roku mielczanie na pewno nie zachwycaj膮. Ich 艂upem r贸wnie偶 pad艂a tylko jedna wygrana, kt贸r膮 odnie艣li nad pogr膮偶on膮 w kryzysie Wis艂膮 Krak贸w. Poza tym Stal raczej r贸wnie偶 pikuje w kierunku miejsca w drugiej po艂owie tabeli. Czy w meczu z Radomiakiem mielczanom uda si臋 prze艂ama膰 z艂膮 pass臋 i po czterech meczach bez zwyci臋stwa w ko艅cu zgarn膮膰 pe艂n膮 pul臋?

Radomiak – Stal Mielec nasze typy

Bior膮c pod uwag臋 form臋 obu dru偶yn, trudno tutaj wskaza膰 zdecydowanego faworyta. Wydaje si臋 jednak, 偶e minimalnie wi臋ksze szanse b臋dzie mia艂 w tym starciu Radomiak.

Nasze typy Radomiak 1.87 Zagraj

Zagraj Obie dru偶yny strzel膮 gola 2.01 Zagraj

Radomiak – Stal Mielec kury bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Radomiaka, kurs: 1.87

remis, kurs: 3.30

wygrana Stali Mielec, kurs: 4.60

Radomiak – Stal Mielec fakty meczowe

Radomiak i Stal wygra艂y tylko po jednym meczu na wiosn臋

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 minimalnym zwyci臋stwem Stali

Stal zachowa艂a czyste konto tylko w jednym meczu w rundzie wiosennej

Radomiak – pi臋膰 ostatnich spotka艅

艢l膮sk Wroc艂aw – Radomiak 0:0

Pogo艅 Szczecin – Radomiak 4:0

Radomiak – Lechia Gda艅sk 2:0

Warta Pozna艅 – Lechia Radomiak 3:1

Radomiak – Rak贸w Cz臋stochowa 0:1

Stal Mielec – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rak贸w Cz臋stochowa – Stal Mielec 2:1

Stal Mielec – Jagiellonia 1:1

G贸rnik 艁臋czna – Stal Mielec 2:0

Stal Mielec – Pogo艅 Szczecin 0:1

Wis艂a Krak贸w – Stal Mielec 0:1

