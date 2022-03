Arkadiusz Milik z kolejnym golem dla OM. Tym razem trafił w hicie Ligue 1

W niedzielny wieczór doszło do hitu kolejki we francuskiej Ligue 1. Olympique Marsylia przed własną publicznością pokonało Nice 2:1, a jedną z bramek dla gospodarzy zdobył Arkadiusz Milik.

Stawką niedzielnego spotkania był fotel wicelidera. Zarówno OM jak i Nice przed tą serią gier miały po 50 punktów w ligowej hierarchii. Co istotne, przegrany tego meczu wypadał poza podium, bowiem swoje starcie wygrało Rennes i w swoim dorobku uzbierało już 52 oczka.

Gola Arkadiusza Milika

W pierwszej części spotkania przewaga należała do Marsylii, jednak gospodarze długo nie potrafili przekuć jej na bramkowe zdobycze. Tuż przed zejściem do szatni OM udało się wywalczyć rzut karny, do którego po wcześniejszego konsultacji z Dimitrim Payet’em podszedł Arkadiusz Milik. Polak pewnie pokonał bramkarza rywali. Dla Milika był to siódmy gol w tym sezonie Ligue 1, a dwudziesty licząc wszystkie rozgrywki.

Końcowy rezultat meczu został ustalony w samej końcówce meczu. W 89. minucie na 2:0 dla Marsylii podwyższył Cerdric Bakambu, a jeszcze w doliczonym czasie gry trafienie honorowe przyjezdnym zapewnił Mario Lemina. OM wygrało 2:1 i znajduje się na drugiej lokacie w tabeli tracąc do PSG dwanaście punktów.