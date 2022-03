Polska vs Reszta Świata: Powołania na cały świat

Ekstraklasa do gry wróci dopiero za dwa tygodnie. Dla wielu jednak to będzie czas wytężonej pracy. Jedni powalczą o miejsce w składzie podczas treningów klubowych, część pojedzie na zgrupowania reprezentacji. W najnowszym odcinku cyklu “Polska vs Reszta Świata” z Noblebet czas przyjrzeć się stranierim, którzy zasilą szeregi swoich kadr.

Liczyliśmy tylko zawodników, którzy finalnie pojadą na zgrupowanie kadry. Dlatego Pekhart czy Doleżal na liście rezerwowej Czechów, tercet Rumunów – Ghita, Hanca i Sorescu – lub Anton Kryvociuk w przypadku Azerbejdżanu nas nie interesowali. Ta szóstka była w kręgu zainteresowań selekcjonerów, ale ostatecznie nie dostała szans na zaprezentowanie się podczas zgrupowań.

Finalnie znaleźliśmy 32. piłkarzy z Ekstraklasy, którzy wyjechali na zgrupowanie swoich kadr. W trzech przypadkach mówimy o młodzieżówkach. Zdecydowana większość to europejskie powołania. Jest jednak egzotyka. Pojawia się chociażby Afganistan, a także Gwinea, Mauritius czy Wenezuela. Łącznie zatem mowa o czterech kontynentach. Tylko Oceania oraz CONCACAF nie będą reprezentowane przez graczy z naszej ligi.

Afganistan: Omran Hadary(Lechia)

Albania U21: Ernest Muci i Jurgen Celhaka(Legia)

Armenia: Wahan Biczachczjan(Pogoń)

Białoruś: Pawieł Pawluczenko(Bruk-Bet Termalica)

Bośnia: Vladan Kovacević(Raków)

Czarnogóra: Aleksandar Scekić(Zagłębie)

Czechy: Tomas Petrasek(Raków)

Estonia: Rauno Sappinen(Piast)

Finlandia: Robert Ivanov(Warta)

Gruzja: Walerian Gwilia(Raków), Otar Kakabadze(Cracovia), Nika Kvekveskiri(Lech)

Gwinea: Momo Cisse(Wisła Kraków)

Islandia: Daníel Grétarsson(Śląsk)

Kazachstan: Gieorgij Żukow(Wisła Kraków)

Kosowo: Florian Loshaj(Cracovia)

Litwa: Fedor Cernych (Jagiellonia)

Łotwa: Vladislavs Gutkovskis(Raków), Pavels Steinbors(Jagiellonia), Kristers Tobers(Lechia)

Macedonia Północna: Tihomir Kostadinov(Piast), Enis Fazlagić – U21(Wisła Kraków)

Mauritius: Lindsay Rose(Legia)

Serbia: Filip Mladenović(Legia)

Słowacja: Jakub Holubek(Piast), Lubomir Satka(Lech), Adam Zrelak(Warta)

Słowenia: Benjamin Verbić(Legia), Luka Zahović(Pogoń)

Szwecja: Jesper Karlstrom(Lech)

Wenezuela: Jhon Chancellor(Zagłębie)

Legia z największą liczbą reprezentantów

Aż trzynaście klubów ma swoich przedstawicieli na zgrupowaniach reprezentacji. Pięć przypadków bez takich graczy? Radomiak, Górnik Zabrze, Wisła Płock, Stal Mielec oraz Górnik Łęczna. Co ciekawe najwięcej ma ich Legia, chociaż tutaj warto dodać, że to zasługa dwóch powołań do albańskiej młodzieżówki.

5 Legia

4 Raków

3 Piast, Lech, Wisła Kraków

2 Lechia, Pogoń, Zagłębie, Warta, Cracovia, Jagiellonia

1 Bruk-Bet Termalica, Śląsk

***

Na dzisiaj brakuje nam reprezentantów mocniejszych federacji. Niespodzianką było powołanie dla Jespera Karlstroma w kadrze Szwecji. Kolejny raz swoją szansę dostał Filip Mladenović w Serbii. Tutaj jednak działa “renoma firmy”. Dzisiaj lewy obrońca Legii nie jest w takiej formie, jak dwanaście miesięcy temu. Mimo tego znowu dostaje powołanie, a przecież jakościowych piłkarzy obok niego nie zabraknie.

Zapewne kilku innych graczy także mogłoby dostać swoją szansę, gdyby mieli inny paszport. Weźmy pod uwagę Josue, Mikaela Ishaka i Iviego Lopeza. Pierwszy i ostatni musieliby na uszach stanąć, a i tak ich szansę na powołanie do reprezentacji Portugalii i Hiszpanii to abstrakcja. Zwłaszcza z polskich boisk. Ishak niby ma słabszą kadrę, ale konkurencja mocna. Skoro do pokonania po drodze są gracze Milanu, Tottenhamu czy Manchesteru United, to raczej trudno mówić o realnej szansie na powołanie, nie mówiąc nawet o grze.