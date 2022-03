Paulo Dybala latem odejdzie z Juventusu

Od dłuższego czasu zanosiło się na odejście Argentyńczyka ze stolicy Piemontu. Dzisiaj mamy potwierdzenie. Paulo Dybala wypełni kontrakt z Juventusem i latem stanie się wolnym zawodnikiem. To koniec przygody z Juve!

Wczoraj Massimiliano Allegri pytany o kontrakt swojego zawodnika odparł, że nie wie czy Paulo Dybala nadal będzie graczem Juve. Dzisiaj już sprawa się wyjaśniła. Jak poinformował Fabrizio Romano, klub zmienił ofertę, która miała dać nadzieję na porozumienie. Wg włoskiego dziennikarza obecna jest znacznie gorsza. Tej sam piłkarz oraz jego otoczenie nie są w stanie zaakceptować.

Dla całego środowiska w Italii sprawa wydaje się być jasna. Paulo Dybala dokończ sezon w Turynie, a później ruszy na poszukiwania nowego klubu. Na dzisiaj nieznany jest jeszcze kierunek. Dotychczas pojawiały się pogłoski na temat Interu, który chętnie wzmocniłby ofensywę. Tym bardziej wobec możliwego odejścia Lautaro Martineza. Do gry zapewne włączą się także kluby angielskie. Argentyńczyk z kartą na ręku będzie atrakcyjnym kąskiem podczas letniego mercato we Włoszech. Nie dość, że potencjalny nabywca nie będzie musiał negocjować z klubem, to jeszcze będzie mógł część pieniędzy zaoszczędzić.