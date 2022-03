Michniewicz: W meczu ze Szkocją chcemy zobaczyć jakie mamy alternatywy

W poniedziałek rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski. Popołudniu w konferencji prasowej udział wziął selekcjoner naszej drużyny narodowej, Czesław Michniewicz.

Mecz ze Szkocją okazją do sprawdzenia możliwości

Podczas konferencji trener pytany był głównie o sytuacje kadrową. Jak przyznał, podczas spotkania ze Szkotami selekcjoner będzie chciał zobaczyć jakie będzie mieć możliwości.

– Do spotkania przeciwko Szkocji skupimy się tylko na tym starciu. Chciałbym zobaczyć jakie mamy alternatywy na poszczególnych pozycjach biorąc pod uwagę różne systemy gry. Mój plan jest taki, aby zespół zagrał w dwóch różnych ustawieniach. Czeka mnie na ten temat rozmowa z wieloma zawodnikami – mówił Michniewicz.

Były opiekun Legii podkreślił także, że towarzyskie starcie w Glasgow będzie dla niego niezwykle istotne. – Chcę wyciągnąć z tego meczu jak najwięcej. Podróż nie jest dla nas problemem, ja się cieszę, że możemy zagrać ten mecz. To będzie odpowiedź dla mnie jako trenera, jeśli chodzi o te pozycje, gdzie mam jeszcze wątpliwości

Sytuacja Szymańskiego i Rybusa

Michniewicz nie uniknął pytań o Sebastiana Szymańskiego oraz Macieja Rybusa, a więc piłkarzy, którzy są zawodnikami klubów z Rosji.

– Rozmawiałem z Sebastianem o jego sytuacji w tym tygodniu. Przyleciał do nas bardzo zmęczony, bo wczoraj jeszcze rozgrywał mecz. Stawił się na lotnisku o drugiej w nocy, by dotrzeć tutaj na czas i nie przespał nawet godziny. Znajdziemy moment, by porozmawiać o tej sytuacji

– W sprawie Rybusa nie ma drugiego dna. Widziałem wyniki jego testów, oba były pozytywne. Kontuzja powołanego zawodnika zawsze coś komplikuje, ale braliśmy pod uwagę możliwe nieobecności. Mamy po trzech piłkarzy na każdą pozycję. Żałuję, że nie ma z nami Maćka, mam nadzieje, że wróci do nas szybko

Lewandowski oszczędzany na finał baraży?

Selekcjoner krótko odniósł się także do urazu Roberta Lewandowskiego.

– Wiemy o jego drobnej kontuzji, ale na ten moment wszystko jest w porządku. Będę rozmawiał z Robertem w kontekście meczu ze Szkocją, bo pamiętamy jego uraz z meczu z Andorą przed rokiem, przez który nie zagrał potem przeciwko Anglii. Najważniejszy jest dla nas finał baraży

Początek meczu Szkocja – Polska w czwartek o godzinie 20:45.