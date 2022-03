Eden Hazard wróci do Premier League?

Eden Hazard nie może liczyć na regularną grę w Realu Madryt. Jak donoszą angielskie media, Belg podczas najbliższego okienka transferowego może wrócić do Premier League.

Przypomnijmy, że Eden Hazard trafił do Realu Madryt latem 2019 roku z londyńskiej Chelsea. Przeprowadzka Belga do stolicy Hiszpanii była jednym z głośniejszych transferów, a sam piłkarz miał stać się nową gwiazdą Królewskich.

Nieudany sezon Hazarda

Abstrahując od całej przygody Edena Hazarda z Realem Madryt, która ogólnie nie należy do najlepszych, obecna kampania to także wielka porażka reprezentanta Belgii. Licząc wszystkie rozgrywki 31-latek otrzymywał szanse gry od Carlo Ancelottiego w dwudziestu spotkaniach. Liczby Hazarda są jednak fatalne – jeden gol oraz dwie asysty.

Nie ma co się dziwić, że włoski szkoleniowiec w ogólnie nie stawia na byłego zawodnika Chelsea. Hazard w lidze po raz ostatni pojawił się na boisku 19 lutego, natomiast w dwumeczu przeciwko Paris SG na poziomie Ligi Mistrzów otrzymał raptem osiem minut.

Powrót do ligi angielskiej?

Kontrakt piłkarza z Królewskimi obowiązuje do końca sezonu 2023/24, ale klub rozważa pozbycie się Hazarda w najbliższym okienku transferowym. Wpływ na to ma nie tylko fatalna dyspozycja zawodnika, ale również to, że szeregi Realu zasilić ma Kylian Mbappe.

Jeżeli wierzyć najnowszym doniesieniom angielskich mediów, chętnych na pozyskanie Hazarda nie będzie brakować. Największą inicjatywę ma podobno wykazywać Arsenal, który jest na dobrej drodze, by po kilku latach wrócić do Ligi Mistrzów. Swoje zainteresowanie osobą Belga wyrazić miały również Newcastle oraz Aston Villa.

Ewentualny transfer Hazarda do jednego z tych klubów byłby dla niego powrotem do Premier League. Przypomnijmy, że reprezentant Belgii przez siedem lat gry dla Chelsea rozegrał w tej lidze 245 spotkań, w których zdobył 85 bramek i zanotował 61 asyst.