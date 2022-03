Adrian Stawski nie jest już trenerem Stomilu

Stomil Olsztyn to jeden z tych klubów 1 Ligi, w których panuje permanentny bałagan. Na dzień dzisiejszy Dumie Warmii widmo spadku zagląda w oczy bardzo głęboko, a pomóc w utrzymaniu ma zmiana trenera, do której doszło we wtorkowe południe.

Głosy dotyczące tego, że posadę trenera w Olsztynie może stracić Adrian Stawski docierały do nas już w trakcie zimowej przerwy w rozgrywkach. Jeszcze wtedy władze klubu nie zdecydowały się na zmianę szkoleniowca, ale doszło do niej po pierwszych pięciu meczach rundy wiosennej.

Od początku roku Stomil zdobył cztery punkty w pięciu meczach. Co ciekawe, udało się zremisować chociażby z walczącą o awans z Koroną, ale o zwolnieniu Stawskiego zadecydowały wstydliwe porażki przed własną publicznością z rywalami walczącymi o utrzymanie – 0:3 z GKS Jastrzębie oraz 0:4 z Górnikiem Polkowice.

Na ten moment Stomil zajmuje 16. miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi i traci pięć punktów do bezpiecznej pozycji. Nazwisko nowego opiekuna Dumy Warmii poznamy wkrótce.