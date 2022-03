Robert Lewandowski: Pewnych umów i zapisów nie da się ot tak zmienić

Kwestia polskich kadrowiczów grających w Rosji nadal rozbudza spore emocje. Jedni są za bezwzględnym zakazem gry w reprezentacji dla nich. Inni podchodzą bardziej liberalnie. Swoje zdanie na ten temat wypowiedział także Robert Lewandowski.

Przypomnijmy, że do niedawna trzech kadrowiczów grało w lidze rosyjskiej. Grzegorz Krychowiak skorzystał z furtki wprowadzonej przez FIFA i UEFA trafiając do AEK-u Ateny. Nadal w Moskwie pozostają Maciej Rybus i Sebastian Szymański. Pierwszy nie przyjedzie na zgrupowanie przez koronawirusa. Drugi już niedługo może zamienić Dynamo Moskwa na Real Sociedad.

– Chciałoby się mieć z dnia na dzień rozwiązanie. Czasami potrzeba czasu. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że są w trudnej sytuacji. Mamy jednego zawodnika, który ma przecież rodzinę z Rosji(Maciej Rybus – red.). To są sprawy indywidualne i bardzo trudne. Zbyt świeży temat, by wyciągać pochopne wnioski, decydować w lewo albo w prawo. Zdajemy sobie sprawę, że pewnych umów i zapisów nie da się ot tak zmienić, rozwiązać. Rozmowy zapewne nie są łatwe i nie musi być wielka chęć z obu stron. Od nas będą czuć wsparcie, ale to ich osobista decyzja jak zakończą sprawę – powiedział kapitan kadry o obecnej sytuacji.

Reprezentacja Polski rozegra w najbliższych dniach dwa mecze, które zainaugurują zmagania kadry w 2022 roku. Pierwszym z nich będzie sparing ze Szkocją już jutro. We wtorek finał baraży o mundial w Katarze. Rywalem zwycięzca półfinału Szwecja-Czechy.