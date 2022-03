Jagiellonia pozyskuje kolejnego gracza z ukraińskiego klubu

Jagiellonia Białystok jest jednym z polskich klubów, które korzystają z furtki danej przez FIFA i UEFA. Mowa o krótkoterminowych kontraktach z rosyjskich i ukraińskich klubów wobec wojny na Ukrainie. Do białostockiego klubu trafia teraz Marc Gual. Hiszpan podpisał umowę do 30 czerwca.

Już od kilku dni mówiło się o tym, że Marc Gual trafi do Białegostoku. Jagiellonia mocno zabiegała o hiszpańskiego napastnika. Ten jesienią jeszcze grał w barwach Alcorcon. Zimą wybrał ukraińskie Dnipro-1 Dniepropietrowsk, ale nie zdążył nawet zadebiutować wobec rosyjskiej agresji u naszego wschodniego sąsiada.

W tym sezonie Gual strzelił zaledwie jednego gola na poziomie LaLiga2. W poprzednich dwóch rozgrywkach trafiał po pięć razy. Łącznie w 145. meczach na drugim poziomie w Hiszpanii strzelił 31 goli. Warto dodać, że niemal połowę tego – 14 – zdobył w sezonie 2016/2017, gdy trafił do Sevilla Atletico(rezerwy Sevilli) jesienią z rezerw Espanyolu. Co ciekawe kilka lat temu występował jeszcze w reprezentacji Hiszpanii U21. Trzy występy dla kadry prowadzonej przez Alberta Celadesa to jego cały dorobek w barwach La Furia Roja. Warto dodać, że towarzystwo miał bardzo dobre: Mikel Oyarzabal, Rodri, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Dani Ceballos czy Unai Simon.

Wcześniej na tych samych zasadach Jagiellonia pozyskała Diego Carioce z Kołosu Kowaliwka. Brazylijczyk i Hiszpan prawdopodobnie od nowego sezonu wrócą na Ukrainę. To jednak wobec niepewnej sytuacji za naszą wschodnią granicą jeszcze nic pewnego.