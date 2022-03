Rosja chce zorganizować Euro!

Każdy z nas ma w swoim otoczeniu ludzi, których stać na wszystko. Po dokonaniu najbardziej ohydnych rzeczy, potrafią nad tym bezczelnie przejść do porządku dziennego. Taka jest właśnie Rosja. Kraj, który zaatakował Ukrainę i wywołał wojnę, teraz planuje złożyć aplikacje o organizacje Euro!

Trudno w to uwierzyć, ale niestety to nie jest śmieszny żart. Rosja to dzisiaj nie jest powód do żartów, tylko komentowania smutnej rzeczywistości. Reprezentacja tego kraju i kluby zostały zawieszone przez FIFA i UEFA. To oznacza, że nawet nie mogą oficjalnie rozgrywać meczów towarzyskich z międzynarodowymi rywalami. Tymczasem teraz zamarzyła im się kolejna wielka impreza.

Rosja będzie chciała ubiegać się o organizacje piłkarskich Euro 2028 i 2032. Na złożenie wniosku na tę pierwszą imprezę nie zostało już za wiele czasu https://t.co/iAoJBFVw74 — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 23, 2022

Rosja chciałaby zorganizować Euro w przeciągu kilku lat. Pierwszym wolnym terminem jest rok 2028, czyli dokładnie dekadę po mundialu w tym kraju. Drugą możliwością jest 2032. W normalnych, przedwojennych, czasach zapewne byśmy się pochylili nad tą kandydaturą jako nad czymś normalnym. Teraz jednak nikt sobie nie wyobraża, by skompromitowane organizacje mogły dopuścić się do czegoś tak obrzydliwego. Oby ten pomysł błyskawicznie spełzł na niczym.