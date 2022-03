PKN ORLEN wspiera młodych piłkarzy Akademii Wisły Płock

PKN ORLEN wzmacnia zaangażowanie w piłkarski rozwój dzieci i młodzieży z Akademii Wisły Płock. Jednocześnie w ten sposób wspiera najmłodszych ukraińskich sportowców, którzy wraz ze swoimi rodzinami przebywają obecnie w Płocku. Będą oni mogli kontynuować przygodę z piłką nożną pod opieką płockich trenerów.

Koncern nawiązał bezpośrednią współpracę z Akademią Wisły Płock, czyli Stowarzyszeniem Sportu Młodzieżowego płockiego klubu. Zrzesza ono łącznie 450 dzieci z Płocka i regionu. Wsparcie dla najmłodszych zawodników będzie uzupełnieniem umowy z klubem. Dzięki pomocy Koncernu z zajęć prowadzonych w ramach Akademii będą mogły skorzystać także dzieci z Ukrainy.

– Wsparcie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży jest dla nas priorytetem, dlatego uwzględniamy ten aspekt również w ramach działalności sponsoringowej. Nasze zaangażowanie ma wymiar społeczny, co jest szczególne ważne w przypadku Płocka, gdzie znajduje się zakład produkcyjny PKN ORLEN. Zależy nam, aby lokalna społeczność realnie odczuwała nasze wsparcie. Dlatego rozszerzamy nasze zaangażowanie na Akademię Wisły Płock i w ten sposób będziemy zachęcać najmłodszych do jeszcze większej aktywności na boisku i rozwoju sportowych pasji. Jednocześnie w tym ciężkim czasie myślimy o dzieciach z Ukrainy, przebywających obecnie ze swoimi rodzinami w Płocku. Chcemy, aby w ramach naszego zaangażowania w rozwój Akademii, odbywały się także zajęcia dla młodych ukraińskich sportowców, którzy będą chcieli kontynuować i rozwijać swoją pasję związaną z piłką nożną – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W skład utworzonego w listopadzie 2011 roku Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock wchodzi łącznie 17 drużyn. Piłkę nożną trenują tu chłopcy z roczników od 2004 do 2016 czy grupa dziewcząt. Najmłodsi adepci szkolą się z kolei w specjalnie utworzonym przedszkolu piłkarskim.

– Wsparcie finansowe takiej firmy jak PKN ORLEN będzie dla nas kolejnym etapem, jeśli chodzi o szkolenie młodych adeptów futbolu w Wiśle Płock. Do tej pory udawało nam się wychowywać wielu uzdolnionych zawodników, ale teraz, dzięki nowemu sponsorowi, wejdziemy na wyższy poziom. Zadbamy także o rozwój kadry trenerskiej. Jestem przekonany, że dodatkowa pomoc przyczyni się do rozwoju tego projektu i mam nadzieję, że to dopiero pierwszy krok w kierunku dalszej, dłuższej współpracy – mówi Tomasz Marzec, Prezes Wisły Płock.

Drużyny dzieci w wieku 9-13 lat objęte zostały także programem Certyfikacji Szkółek Piłkarskich – Złota Gwiazdka. W jego ramach realizowany jest własny program szkolenia, który został zaakceptowany przez Polski Związek Piłki Nożnej.

– Wsparcie stowarzyszenia przez nowego sponsora to dla nas wszystkich wspaniała wiadomość. Wierzę, że Akademia Wisły Płock ma szansę stać się uznaną marką w świecie polskiej piłki, co jest naszym wspólnym celem – mówi Dariusz Grodkiewicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sportu Młodzieżowego Wisła Płock.

Nad rozwojem Akademii Wisły Płock czuwa Marek Brzozowski, doświadczony trener, którego głównym zadaniem jest koordynacja wspólnych działań Klubu Wisła Płock i Stowarzyszenia.

Jako firma odpowiedzialna społecznie PKN ORLEN prowadzi kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych. Jednym z elementów tego zaangażowania jest maksymalne wykorzystanie prowadzonej przez Koncern aktywności w obszarze sponsoringu sportu. PKN ORLEN wspiera nie tylko sportowców zawodowych, ale i amatorskich, w szczególności dzieci i młodzież. Dzięki temu przyczynia się również do promocji zdrowego i aktywnego stylu życia wśród najmłodszych. Łącznie programami sportowymi z zakresu piłki nożnej, lekkiej atletyki, siatkówki i innych popularnych dyscyplin objętych było w 2021 roku blisko 8 tysięcy dzieci.

Źródło: biuro prasowe