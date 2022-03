Kosta Runjaic odchodzi z Pogoni!

Od wczoraj kibice Pogoni Szczecin siedzieli jak na szpilkach. Dzisiaj miała odbyć się konferencja prasowa trenera oraz najważniejszych osób w klubie – prezesa i dyrektora sportowego. Kosta Runjaic właśnie ogłosił, że z końcem sezonu opuszcza zespół!

O jego odejściu mówiło się już od dłuższego czasu. Co prawda trwały rozmowy z prezesem Jarosławem Mroczkiem na temat przedłużenia umowy. Długo jednak nie było konkretnych informacji. Ani klub, ani trener nie informowali o postępach rozmów. Również z informacji zza kulis przedstawianych przez osoby będące blisko Pogoni, trudno było wywnioskować, jakie będą ostateczne decyzje.

K. Runjaic: Po głębokich przemyśleniach chciałbym ogłosić, że nie przedłużę umowy z Pogonią Szczecin. To moja definitywna, osobista decyzja. Jest ona niezależna od warunków pracy, organizacji czy finansów. — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) March 24, 2022

Dzisiaj już wiemy, że Kosta Runjaic poprowadzi Pogoń Szczecin do końca sezonu i odejdzie. To oznacza, że przed nim jeszcze osiem spotkań, a jego licznik przy Twardowskiego zatrzyma się na 169. meczach. W dotychczasowych 161. prowadził Pogoń od 6 listopada 2017 roku. Przez 4,5 roku wykonał tytaniczną pracę i sprawił, że dzisiaj Portowcy są zespołem, który drugi sezon z rzędu walczy o mistrzostwo Polski. To on powrócił z Pogonią do europejskich pucharów, a także podczas jego kadencji zadebiutował Kacper Kozłowski, na którym klub zarobił największe pieniądze w historii.

Zasługi niemieckiego trenera można wymieniać w nieskończoność. Te jednak mogą być jeszcze większe, jeśli na koniec sezonu Pogoń utrzyma pierwsze miejsce. Po 26. kolejkach szczecinianie przewodzą tabeli Ekstraklasy. Jednak punkt przewagi nad Rakowem Częstochowa i Lechem Poznań zwiastuje, że czeka nas emocjonująca końcówka sezonu. Kwestią otwartą pozostaje, jak decyzja trenera wpłynie na szatnie zespołu i postawę zawodników na boisku.