Kontrowersyjne słowa Hectora Bellerina o rosyjskiej agresji

Rosyjska agresja na Ukrainę trwa już miesiąc. Każdego dnia trafiają do nas kolejne informacje dotyczące wojny, a wiele sportowych organizacji wspiera swoimi gestami Ukraińców. Tymczasem na dość kontrowersyjną wypowiedź zdecydował się Hector Bellerin, który zabrał głos właśnie w tej kwestii.

– Szczerze mówiąc, wydaje mi się to trudne do zrozumienia, że ta wojna obchodzi nas bardziej, niż inne. Nie wiem, czy to z powodu tego, że w tym przypadku ofiary w Ukrainie są bardziej podobne do nas? Czy może dlatego, że ten konflikt może nas dotyczyć bardziej bezpośrednio biorąc pod uwagę poziom gospodarczy czy falę uchodźców? – dziwił się wychowanek Barcelony.

Według Bellerina czas i gesty poświęcane wojnie na Ukrainie są niesprawiedliwe wobec wielu innych sytuacji na świecie.

– Sądzę, że ludzie powinno być bardziej świadomi i wiedzieć też o innych konfliktach i agresjach, które mają miejsce. To straszne, jakiego cierpienia doświadczają ludzie w Ukrainie i to dobrze, że wszyscy staramy się im pomóc. Ale jednocześnie to niesprawiedliwe, że pozostajemy ślepi na bardzo podobne historie? Konflikt w Palestynie został w zasadzie wyciszony – przekonywał.

– Zadaje sobie pytania: dlaczego o tamtych konfliktach nic nie słyszymy? Dlaczego nie widzimy postów i relacji ich dotyczących? Wszyscy jesteśmy ludźmi i moim zdaniem powinniśmy sobie pomagać bez względu na to, gdzie się znajdujemy i skąd jesteśmy – zakończył.

Hector Bellerin to 27-letni obrońca, który przebywa na wypożyczeniu w Realu Betis z londyńskiego Arsenalu. W tym sezonie La Ligi rozegrał 19 meczów, w których zanotował 2 asysty.